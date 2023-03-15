村上晶原作によるTVアニメ「漣蒼士に純潔を捧ぐ」のPVが到着した。
4月2日よりTOKYO MX、BS11で放送、AnimeFestaで配信される「漣蒼士に純潔を捧ぐ」。PVでは、中島ヨシキ演じる漣蒼士が歌う主題歌「Virgin Moonlight」が初公開された。アニメの放送開始に先がけ、本日3月15日より各種音楽配信サービスでは「Virgin Moonlight」が配信されている。
「漣蒼士に純潔を捧ぐ」は村上による「漣蒼士に処女を捧ぐ～さあ、じっくり愛でましょうか」を原作としたティーンズラブアニメ。物語は26歳で処女のOL・凪沙が、内気な自分を変えたいと向かった旅先で謎のヤクザ・漣（さざなみ）と出会い、一夜をともにすることから始まる。
TVアニメ「漣蒼士に純潔を捧ぐ」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2023年4月2日（日）より毎週日曜日25:00～
配信情報
AnimeFesta：2023年4月2日（日）より毎週日曜24:00～
※オンエア版は無料配信、プレミアム版はAnimeFesta限定配信
スタッフ
原作：村上晶
監督：凪早苗
脚本：黒崎エーヨ
キャラクターデザイン：佐藤勝行
総作画監督：佐藤勝行、三沢聖矢、史路田和弥、びんめ、那須玲奈
音響監督：西山寛基
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：studio HōKIBOSHI
製作：彗星社
キャスト
漣蒼士：中島ヨシキ（オンエア版）、久喜大（プレミアム版）
天海凪沙：白砂沙帆（オンエア版）、三浦さとみ（プレミアム版）
日向大智：濱野大輝（オンエア版）、我武テツ（プレミアム版）
柴田：伊野月修司（オンエア版）、真白紅太（プレミアム版）
(c)村上晶／Suiseisha Inc.