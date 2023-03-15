友藤結原作によるTVアニメ「贄姫と獣の王」の第3弾PVが到着。初回の放送・配信日時も発表された。
生贄の少女・サリフィと、恐ろしい異形を持つ魔族の王・レオンハートを描く「贄姫と獣の王」。第3弾PVでは、音楽ユニット・BINによるオープニング主題歌「朔の贄」が初公開されている。
TOKYO MX、BS11では4月19日24時に放送スタート。DMM TVでは4月19日25時より先行配信され、4月23日0時よりその他配信サービスでも視聴可能だ。またクランチロールほか全世界同時配信も決定している。
TVアニメ「贄姫と獣の王」
放送情報
TOKYO MX、BS11：2023年4月19日（水）24:00～
配信情報
DMM TV：2023年4月19日（水）25:00～ ※先行配信
ABEMA、Prime VIdeo、auスマートパスプレミアム、バンダイチャンネル、dアニメストア、FOD、Hulu、J:COMオンデマンド、Lemino、milplus、ニコニコチャンネル、ニコニコ生放送、TELASA、U-NEXT、ビデオマーケット：2023年4月23日（日）0:00～
クランチロールほかにて全世界同時配信
スタッフ
原作：「贄姫と獣の王」友藤結（白泉社・花とゆめコミックス）
監督：今千秋
シリーズ構成：水上清資
キャラクターデザイン：長谷川眞也
サブデザイン：都築裕佳子
美術監督：飯田葉月
色彩設計：舩橋美香
撮影監督：八木祐理奈
編集：仙土真希（REAL-T）
音響監督：明田川仁
音楽：KOHTA YAMAMOTO
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：J.C.STAFF
プロデュース：WOWMAX
キャスト
サリフィ：花澤香菜
レオンハート：日野聡
アヌビス：寺島拓篤
ヨルムンガンド：小林親弘
アミト：潘めぐみ
キュク：貫井柚佳
ロプス：藤原夏海
ベンヌ：吉野裕行
ラントベルト:畠中祐
(c)友藤 結・白泉社／「贄姫と獣の王」製作委員会