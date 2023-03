モスバーガーに『サンリオキャラクターズ』♪ コラボおもちゃがかわいい！

ハローキティやシナモロール、ポムポムプリンといった人気キャラクターが勢ぞろい! 全国のモスバーガー店舗(一部店舗除く)にて、子ども向けセットや低アレルゲンメニューのセットにサンリオの人気キャラクターたちとコラボレーションしたおもちゃが登場する。

これまでもモスバーガーではシナモロールとのコラボレーションを展開してきたが、今回はサンリオの人気キャラクターたちが大集合! 世代を超えて幅広い方々から愛され続ける「ハローキティ」をはじめ、「シナモロール」「ポムポムプリン」「クロミ」「ポチャッコ」「マイメロディ」「リトルツインスターズ」「ハンギョドン」といった、サンリオキャラクター大賞では毎年上位にランクインする人気者が、子ども向けセットのおもちゃに勢揃いする。

今回登場する『サンリオキャラクターズ』コラボおもちゃは、オリジナルパズル、ミニメッセージカードセット、クリアステッカー、したじきの4種類。対象の子どもむけセットや低アレルゲンメニューのセットの購入で、好きなおもちゃを1つ選ぶことができる。

また、ハンバーガーの包装紙や紙バッグなどの包材にも『サンリオキャラクターズ』が登場するため、こちらもぜひチェックしてほしい。

また、モスバーガーは本コラボにあたって、今年で38回目を迎えるサンリオキャラクターの人気投票イベント「2023年サンリオキャラクター大賞」との連動企画『あいことばさがし』にも参加。コラボおもちゃに付属する取扱説明書に記載されている『あいことば』をモスバーガー専用のあいことば入力ページで使用すると、好きなサンリオキャラクターに投票することができる。

なお、コラボおもちゃは2023年3月24日(金)~ 5月中旬までの期間限定で登場! なくなり次第終了となるため、この機会をお見逃しなく!

(C)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L633058