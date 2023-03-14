Milcha・Whale原作によるTVアニメ「彼女が公爵邸に行った理由」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。

4月10日にAT-Xほかで放送開始の「彼女が公爵邸に行った理由」。第1話「彼女が取引した理由」では、小説に登場する脇役・レリアナに転生した浪人生の凛子が、レリアナの婚約者・ブルックスに毒殺される運命を覆すべく、第一王位継承者で絶大な権力を持つ公爵・ノアにある取引を持ちかける様子が描かれる。

併せて本日3月14日のホワイトデーを記念した、ノアの描きおろしイラストが到着。新たに2023年4月15日より、Netflix、Prime Videoほかで配信されることが発表された。なおアニメの公式サイトでは、原作コミックスの試し読みを公開中だ。

アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」

放送情報

AT-X：2023年4月10日（月）より毎週月曜日21:30～ ※リピート放送あり、毎週水曜日9:30～、毎週金曜日15:30～

※リピート放送は毎週水曜日9:30～、毎週金曜日15:30～

TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日22:00～

BS11：2023年4月10日（月）より毎週月曜日0:00～

配信情報

DMM TV：2023年4月10日（月） 22:00より先行配信

U-NEXT、アニメ放題：2023年4月13日（木） 22:00より配信

Netflix、Prime Video、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、ABEMA、dTV、Hulu、FOD、バンダイチャンネル、AnimeFesta、ひかりTV、HAPPY!動画：2023年4月15日（土）より毎週土曜日22:00～順次配信

TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus：2023年4月16日（日）より毎週日曜日24:00～順次配信

スタッフ

漫画：Whale

原作：Milcha

監督：山元隼一

シリーズ構成：広田光毅

キャラクターデザイン：橋本治奈

プロップデザイン：枝松 聖

美術監督：加藤賢司

色彩設計：日比智恵子

撮影監督：船越雄弦

3DCG：渡辺哲也

編集：茶圓一郎

音響監督：えびなやすのり

音響制作：グロービジョン

音楽：井内啓二

音楽制作：ランティス

アニメーション制作：颱風グラフィックス

キャスト

レリアナ・マクミラン／花咲凛子：宮本侑芽

ノアボルステア・ウィンナイト：梅原裕一郎

アダム・テイラー：梅田修一朗

キース・ウエスタンバーグ：土岐隼一

ヒーカー・デミント：石田彰

ジャスティン・シャマル：杉田智和

ビビアン・シャマル：矢野優美華

シアトリヒ・ニューリアル・チェイモス：諏訪部順一