Milcha・Whale原作によるTVアニメ「彼女が公爵邸に行った理由」第1話のあらすじ、場面カットが公開された。
4月10日にAT-Xほかで放送開始の「彼女が公爵邸に行った理由」。第1話「彼女が取引した理由」では、小説に登場する脇役・レリアナに転生した浪人生の凛子が、レリアナの婚約者・ブルックスに毒殺される運命を覆すべく、第一王位継承者で絶大な権力を持つ公爵・ノアにある取引を持ちかける様子が描かれる。
併せて本日3月14日のホワイトデーを記念した、ノアの描きおろしイラストが到着。新たに2023年4月15日より、Netflix、Prime Videoほかで配信されることが発表された。なおアニメの公式サイトでは、原作コミックスの試し読みを公開中だ。
アニメ「彼女が公爵邸に行った理由」
放送情報
AT-X：2023年4月10日（月）より毎週月曜日21:30～ ※リピート放送あり、毎週水曜日9:30～、毎週金曜日15:30～
※リピート放送は毎週水曜日9:30～、毎週金曜日15:30～
TOKYO MX：2023年4月10日（月）より毎週月曜日22:00～
BS11：2023年4月10日（月）より毎週月曜日0:00～
配信情報
DMM TV：2023年4月10日（月） 22:00より先行配信
U-NEXT、アニメ放題：2023年4月13日（木） 22:00より配信
Netflix、Prime Video、dアニメストア、dアニメストア ニコニコ支店、dアニメストア for Prime Video、ABEMA、dTV、Hulu、FOD、バンダイチャンネル、AnimeFesta、ひかりTV、HAPPY!動画：2023年4月15日（土）より毎週土曜日22:00～順次配信
TELASA、J:COMオンデマンド、auスマートパスプレミアム、milplus：2023年4月16日（日）より毎週日曜日24:00～順次配信
スタッフ
漫画：Whale
原作：Milcha
監督：山元隼一
シリーズ構成：広田光毅
キャラクターデザイン：橋本治奈
プロップデザイン：枝松 聖
美術監督：加藤賢司
色彩設計：日比智恵子
撮影監督：船越雄弦
3DCG：渡辺哲也
編集：茶圓一郎
音響監督：えびなやすのり
音響制作：グロービジョン
音楽：井内啓二
音楽制作：ランティス
アニメーション制作：颱風グラフィックス
キャスト
レリアナ・マクミラン／花咲凛子：宮本侑芽
ノアボルステア・ウィンナイト：梅原裕一郎
アダム・テイラー：梅田修一朗
キース・ウエスタンバーグ：土岐隼一
ヒーカー・デミント：石田彰
ジャスティン・シャマル：杉田智和
ビビアン・シャマル：矢野優美華
シアトリヒ・ニューリアル・チェイモス：諏訪部順一