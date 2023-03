「キズナ祭」にマルシィ、KANA-BOON、GENERATIONS、ぺえ元教頭が出演！こもり校長「“俺を見ろ！”の踊りしちゃった」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月13日(月)の放送は、「キズナ祭報告会」をお届けしました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、このイベントに出演したアーティストや当日の会場の様子を伝え、イベントに参加したリスナーの感想メッセージを紹介しました。この『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』は、3月11日(土)に東京・立川ステージガーデンで開催された番組イベントです。GENERATIONS、KANA-BOON、マルシィの3組がライブを披露し、スペシャルゲストとして昨年12月までパーソナリティをつとめたぺえ元教頭がトークゲストとして登場しました。MCをつとめたこもり校長は、GENERATIONSとしても出演し、イベントに参加したリスナーに初めてパフォーマンスを披露しました。こもり校長:この週末(3月11日に)、『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』がおこなわれました。SCHOOL OF LOCK! としても久しぶりのライブイベントで、僕が(2020年4月に)SCHOOL OF LOCK! に来てから初めてのイベントでした。しかも、この3年間ずっと聴くことができなかった歓声ありのイベントでした。オープニングアクトは、(神奈川県立厚木高校軽音部の)「凪」、(土浦日本大学高校の)「AΦ」の2組が飾ってくれて、全国から集まった49人の生徒(リスナー)による「キズナ祭スペシャルブラスバンド」、マルシィ先生、KANA-BOON先生、GENERATIONS先生、そしてぺえ元教頭! さらに、いままでラジオの前にいた生徒たちの顔……! これらを全部浴びた、浴びせた3時間! もうとにかくヤバかった! その一言です!会場に集まってくれた生徒のみんなの熱気が、いままでに感じたことのないものだった。「初めてフェスに来たよ」という子もいれば、「ライブで初めて声を出します」という人もいたり、「声を出しながらライブを観るのは久しぶり」という生徒もいたり。いろんな感情が入り交ざって、“初めて……!”みたいな空間ができたわけよ。いままでにこういうフェスって何年もいろいろとあったんだけど、あの場には初めて感じる空気感がありました。それが体にドカーンと浴びせられた感じ! だから、「何がヤバかったのか?」という具体的な言葉は見つからない……というのがヤバかった! 会場に来てくれた生徒は、みんな言葉にならない何かを受け取ってくれたんじゃないかと思っています。思い出しただけで興奮するもん! 俺、ちょっと汗かいてる……(笑)。それぐらいヤバかった!だって、今日もGENERATIONSの(白濱)亜嵐先生と話したもん。リハのときに、亜嵐先生が「SCHOOL OF LOCK! のイベント良かったね」って急に言ってきたの。俺、「でしょ!」って言ったけど、自分のイベントでもあるからちょっとキュンとしちゃった(笑)。出演させてもらった俺たちも、大きな何かが得られた素敵な大切なキズナ祭でした。出演してくれた、参加してくれたみんな! ありがとう!こもり校長:この曲をキズナ祭でパフォーマンスさせてもらったんだけど、もう楽しくて大暴れ(笑)。この曲が終わって、俺、ステージに寝転がったもん。今回のGENERATIONS先生のパフォーマンスでは、この上ないぐらい「俺を見ろ!」の踊りしちゃったなって(笑)。ちょっと協調性のない踊りをしちゃった可能性があるくらい、「俺だぞみんな! 俺を見ろー!」っていうダンスしたなー(笑)。また生徒も「こーちょー!」みたいな。「校長が踊ってるー!」みたいな顔で見てくれるわけ(笑)。ちょっと見せつけるようなダンスをしちゃったけど、最高なライブだったよ。みんなありがとう。そして、俺が「踊れる」と3年間言い続けて、嘘じゃないことが証明できて本当によかった!そして、キズナ祭のステージで、ぺえ元教頭と2人で久しぶりにSCHOOL OF LOCK! をやったんだけど、その模様も今夜お届けします。ここで流すということで、あれが公開録音になっていたんだという(笑)。2人で突然やったんだけど、そこも楽しみにしてください。こもり校長:マルシィ先生のライブも、個人的にグっときた部分がありました。マルシィ先生は、歓声アリのステージが今回初だったんだって。だから、裏でもMCのときもすごく緊張していて。マルシィ先生の音楽って、すごく優しかったりその人の感情にそっと寄り添ったりするものが多いんだけど、3人がすごく気合いが入っていて……! 演奏も、既存のものよりもっと前に出てくるような感じで。ライブだから心がこもっているのは当たり前なんだけど、それ以上に3人が興奮している感じが音楽にものっていました。この「大丈夫」という曲では一緒に声を出す部分があったんだけど、その熱量がめちゃくちゃすごくて俺もすっげーテンションが上がりました。マルシィ先生が1発目を飾ってくれて、それで(緊張していた)会場の雰囲気がやわらかくなって、ボルテージが一気に上がった感じがしました。本当に最高でした。マルシィ先生、ありがとうございました!こもり校長:この曲もライブでやってくれたんだけど、KANA-BOON先生は安定感バツグンね! バンドの経験値も高いから、(谷口)鮪先生のあおりがすごいわけ。最初の曲が始まる前も生徒の緊張をほどくようなMCをやってくれたり、楽曲の最中の合いの手だったり、盛り上げ方だったり……! ソロパートがきたときの、自信満々に最前に立ってやる感じとかの熱量がすごくて! 俺も端(ステージの袖)から観ていたんだけど、生徒のみんなが曲に合わせてタオルを掲げたり手拍子をしたり、手を上げたりする一体感がものすごかったね。この「サクラノウタ」は初披露って言ってたんだけど、初めてみんなとライブをやった感じがしないぐらいすごく一体感があって、めちゃくちゃ盛り上がりました。俺も袖でめっちゃ歌った! ちょっと声が枯れたもん(笑)。楽しかったな~。こもり校長:この曲を「キズナ祭スペシャルブラスバンド」のみんなと一緒にやりました(ブラスバンドが演奏する「チカラノカギリ」にあわせて、GENERATIONSがパフォーマンスを披露)。俺たちは普段7人でステージに立っているんだけど、49人が楽器を持って立っている姿が頼もしすぎて……! みんなのエネルギーを後ろに感じながらパフォーマンスするんだけど、後ろを向いたときにブラスバンドのみんなが超真剣な顔で演奏しているわけ。「一音もはずさないぞ!」みたいな。そして「この一音を届けるんだ!」という熱量がすごすぎて、校長先生はステージの上でぶっ倒れるんじゃないかなってぐらい全力で踊ったし、最高の瞬間だった。今思い出してもグッとくるね。あらためて、全国の49名の生徒! 参加してくれて、本当にありがとう!そして……! ぺえ教頭が登場したのは、マルシィ先生、KANA-BOON先生のライブのあと。会場はもちろんホッカホカもホッカホカよ。そしてぺえ教頭が登場したら、大歓声! 「キャーーー!」みたいな。俺、びっくりしたもん。「ぺえ教頭って、生徒にこんな声を出させる人だったんだ」って。黄色い声援がすごかったね。ぺえさん自体にカリスマもあるし、あれだけ認知されているからすごい人だというのはわかっているんだけど、それ以上に、あの場所には会いたいと思っていた生徒がものすごくたくさんいたんだなって。俺が校長、ぺえさんが教頭をやっていた2人の姿を見せられていなかったから、そういうのでも声が出ちゃった生徒がたくさんいたんだろうなって思った。久しぶりに2人で並んで、トークだけじゃなくてSCHOOL OF LOCK! もやってきたから! その模様をお届けします。・キズナ祭ありがとうございました!!!! 会場に着いた瞬間から高揚感がやばくて、ずっとワクワクしてました!! いつも聴いてるオープニングのジングルでそのワクワクがMAXになり、そこからはもういつものSCHOOL OF LOCK! が聞こえてくるラジオの中にいるような感覚になりました。「こもり校長って、いつもこういう表情でしゃべってるんだ」とか、それ以前にマルシィ先生もKANA-BOON先生もGENERATIONS先生も、そしてぺえ教頭も! 「ほんとに存在してるんだ」とか、もうすべてが感動と高揚感に満ちた時間でした。廊下でいつも話している仲間にも出会えて本当に最高の一日でした!!(19歳)・ライブは親に連れられて行ったことはあったけど、初めて自分の意志でお金を払って参加しました。ラジオで声しか聴いたことのない生徒さんと話せて本当によかったです。本当に幸せな1日でした。夢物語でした。(20歳)・キズナ祭めちゃめちゃ最高でした! こもり校長に会えたこと、ぺえ教頭の存在を確認できたこと、マルシィ先生、KANA-BOON先生、GENERATIONS先生のライブが見れたこと、めちゃめちゃ嬉しかったです! 楽しかったです、幸せな時間でした! ぼくにとって東京は初めて来る土地で、ライブに来るのも初めてでした。最初はひとりで行くのはちょっと不安でしたが、終わってみればマジで行ってよかったなと思いました!! たくさんの生徒さんに会えたし、友達もできました! 一生の思い出に残る青春となりました! キズナ祭で出会った生徒さんとの会話や一緒に撮った写真は一生の思い出であり宝です!! 初めてのライブがキズナ祭で本当によかったです! ありがとうございました!!!(17歳)・コロナでめちゃくちゃになったこの3年間だったけど、この日のために我慢してきてよかったって思えるくらい素敵なステージでした! ありがとうございました!(17歳)・土曜日、キズナ祭行きました! マルシィ、KANA-BOON、GENERATIONS、全員好きになりました! 校長、踊っていましたーー!! キレッキレでした! 油断したら涙が出るところでした。盛り上がりがすごくて言葉では表せない!! 校長にとって、僕にとってはじめてのラジオのイベント。こんな最高なイベント開いてくださり、出演者、職員の皆さん、ありがとうございました。(15歳)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/