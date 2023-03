NiziUのライブBlu-ray「NiziU Live with U 2022 "Burn it Up" in TOKYO DOME」が5月10日にリリースされる。

本作は昨年11月と12月に開催されたNiziU初のドーム公演「NiziU Live with U 2022 "Burn it Up"」より、東京・東京ドーム公演2日目の模様を収録した作品。通常盤と完全生産限定盤の2形態でリリースされ、完全生産限定盤には撮り下ろし写真で構成された100ページにおよぶフォトブックや、特典映像を収めたDISC 2が付属する。特典映像は8月から10月まで行われた初の単独アリーナツアー「NiziU Live with U 2022 "Light it Up"」とドーム公演を通してのドキュメントムービーと、東京ドーム公演のパフォーマンスのマルチアングルセレクションとなっている。

NiziU「NiziU Live with U 2022 "Burn it Up" in TOKYO DOME」収録内容

01. Intro+Step and a step

02. Take a picture

03. Make you happy

04. ASOBO

05. Poppin' Shakin'

06. Blue Moon

07. 9 colors

08. Twinkle Twinkle

09. Wonder Dream

10. Joyful

11. 虹の向こうへ

12. Boom Boom Boom

13. Heartbeat

14. Nobody

15. Take it

16. Bang Bang

17. Never Enough

18. CLAP CLAP(Burn it Up ver.)

19. Sweet Bomb!

20. I AM

21. Chopstick

22. FESTA

23. Baby I’m a star

24. Short Trip

25. Already Special

26. Need U

27. Make you happy / Take a picture / Poppin' Shakin' / Super Summer / CLAP CLAP

完全生産限定盤Blu-ray DISC 2

・NiziU Live with U 2022 "Burn it Up" in TOKYO DOME Multi-angle Selection

・NiziU Live with U 2022 "Light it Up" & "Burn it Up" Document Movie