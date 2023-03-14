Awich主宰のコンピリリース、MONGOL800「琉球愛歌」Remixも収録

沖縄出身で日本を代表するラッパーのAwichが主宰する沖縄のアーティスト達の楽曲をまとめたコンピレーション『098RADIO vol.1 Hosted by Awich』が3月15日にリリースされる。

今回注目すべきは沖縄を代表する超豪華なアーティスト達。本作のリリースに先駆けて昨年12月15日より先行配信し、すでにストリーミングの再生回数が500万回越えを記録するなど大きな話題になっているSugLawd Familiarのヒット曲Remix「LONGINESS REMIX by SugLawd Familiar, CHICO CARLITO, Awich」や、沖縄を語る上では欠かせないアーティストMONGOL800 の名曲「琉球愛歌」をRemixしHIPHOPアレンジを加えた楽曲を収録。また、RedBullの人気企画「RASEN」で披露し、Awich、唾奇、OZworld 、CHICO CARLITOの4名がマイクリレーする新曲「RASEN in OKINAWA」などが収録されている。

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さらに、Rittoの名曲「NINGEN State Of Mind pt.2」のAwichによるRemixや、Yo-Sea、MuKuRo、柊人などアップカミングなアーティストによる新曲など、沖縄のヒップホップの系譜を感じさせる豪華な内容となっている。

同時にコンピレーションのリリースを記念した限定マーチャンの販売（期間限定受注予約販売）も予定されている。

＜リリース情報＞

V.A.

『098RADIO vol.1 Hosted by Awich』

2023年3月15日（水）デジタルリリース

配信リンク: https://linkco.re/qgt32RF1

=収録曲=

1. SugLawd Familiar, CHICO CARLITO, Awich / LONGINESS REMIX

2. Blaq Flavor / Shonganee feat. Kuniko, Ritto, OZworld

3. Yo-Sea & MuKuRo / Come Down

4. Ritto / NINGEN State Of Mind II Remix feat. Awich

5. 柊人 / Live It Up

6. Awich / 琉球愛歌 Remix

7. Awich, 唾奇, OZworld & CHICO CARLITO / RASEN in OKINAWA

EPリリース記念限定マーチャンの販売（受注予約販売）

受付期間：3月15日（水）12:00~3月21日（火）23:59

お届け予定：4月26日（水）ごろ予定

申込みURL：https://awichmerch.thebase.in/items/71966793