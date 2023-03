トヨタは3月13日、クラウンの魅力を体験できるポップアップイベント「DISCOVER YOUR CROWN. THE CROWN POP UP(3月18~26日、代官山・蔦屋書店)」を開催すると発表した。

車両展示のほか試乗体験も!9日間限定のクラウン体験イベント

2022年7月にフラッグシップモデルとして「クラウン クロスオーバー」が登場し、これまで販売店や蔦屋書店をはじめ、様々なイベントを開催。クラウンの進化に驚きや共感、好評の声に応え、再び代官山 蔦屋書店でのイベント開催が決定した。

このイベントは、店舗外ショールームとして、車両展示や試乗体験、購入相談など用意。

革新と挑戦のDNAのもと、時代ごとの幸せを想像する、クラウンの新たな魅力を伝えるとしている。

イベントスケジュール/詳細

■DISCOVER YOUR CROWN. THE CROWN POP UP at 代官山 蔦屋書店

日時:2023年3月18日(土)~3月26日(日) 10:00~18:00 ※試乗は土日祝のみ

場所:代官山 蔦屋書店 メインストリート

アドレス:東京都渋谷区猿楽町17-5

実施内容:クラウン展示1台 (CROSSOVER RS “Advanced”)

クラウン試乗1台 (CROSSOVER G “Advanced Leather Package”)

■クラウンキャンペーンサイト

DISCOVER YOUR CROWN.キャンペーンページ

イベント詳細ページ