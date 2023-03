【ディズニー100】プラチナデザインのプチプラアイテムがおしゃれ！

「ディズニー100」をテーマにしたプチプラアイテムが、ダイソーが展開する300円ショップに登場! プラチナデザインが目を引くラインナップを早速チェック♪

>>>これ全部プチプラ!?「ディズニー100」プラチナデザインシリーズをチェック!(写真8点)

今回登場する「ディズニー100」アイテムは、2023年にウォルト・ディズニー・カンパニーが創立100周年を迎えることを記念したシリーズの第1弾となっていて、プラチナカラーにモノトーンのデザインがとってもスタイリッシュ!

ミッキーマウスとミニーマウスはもちろん、「ディズニー100」のロゴにディズニープリンセスやピクサーのキャラクターなど、ディズニーの人気キャラクターのシルエットがあしらわれたスペシャルなデザインが注目ポイント! グラスやオイル付きストーンディフューザーといったインテリア雑貨から、ステンレスマグボトル、トートバッグ、チャームエコバッグといったお出掛けの必需品まで全28アイテムが用意されている。

「ディズニー100」第1弾プラチナデザインシリーズは、3月15日よりダイソーが手掛ける300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」、「CouCou(クゥクゥ)」、「Plus Heart(プラスハート)」各店で発売スタート。

さらに、第2弾としてステーショナリーやキッチン用品などのアイテムは7月に、ディズニー創立100周年を祝して100キャラクターが登場する第3弾は9月に「DAISO(ダイソー)」より発売予定となっている。

大好きなディズニーキャラクターたちと一緒なら、毎日がもっと楽しくなりそう♪

(C)Disney (C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.