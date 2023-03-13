畑健二郎原作によるTVアニメ「トニカクカワイイ（シーズン2）」の本PVが到着。放送情報も明らかになった。

「トニカクカワイイ」はとにかくかわいい美少女・司と、彼女に一目惚れした少年・星空（ナサ）の新婚生活を描く夫婦コメディ。TOKYO MXでは4月7日より毎週金曜25時5分、BS11では4月7日より毎週金曜25時30分、AT-Xでは4月9日より毎週日曜21時に放送され、各配信サービスでも視聴できる。

TVアニメ「トニカクカワイイ（シーズン2）」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月7日（金）より毎週金曜25:05～

BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜25:30～

AT-X ：2023年4月9日（日）より毎週日曜21:00～

※リピート放送は毎週水曜28:30～、毎週日曜6:00～

配信情報

定額見放題サービス

d-アニメ、U-NEXT、アニメ放題 ：2023年4月8日（土）12:00より毎週更新

ABEMAプレミアム、Hulu、FOD、メガパック、みるプラス：2023年4月11日（火）12:00より毎週更新

都度課金サービス

各配信サービス：2023年4月11日（火）12:00より毎週更新

スタッフ

原作：畑健二郎

監督：博史池畠

シリーズ構成：兵頭一歩

キャラクターデザイン：佐々木政勝

プロップデザイン：岩畑剛一、鈴木典孝

色彩設計：歌川律子

美術監督：渋谷幸弘

美術設定：中島美佳、益田賢治

撮影監督：芹澤陽香

3DCG監督：山崎宏平

特殊効果：福田直征

編集：関一彦

副監督：須藤典彦

音響監督：本山哲

音楽：エンドウ.

アニメーション制作：Seven Arcs

製作：トニカクカワイイ製作委員会

キャスト

由崎司：鬼頭明里

由崎星空（ナサ）：榎木淳弥

有栖川要：芹澤優

有栖川綾：上坂すみれ

鍵ノ寺千歳：小原好美

シャーロット：大和田仁美

アウロラ：長久友紀

鬼丸銀河：興津和幸

百鬼桜花：三上枝織

鏡球馬：久野美咲

月読時子：平野文

(c)畑健二郎・小学館／トニカクカワイイ製作委員会