WBC2023 野球日本代表侍ジャパン 最新情報



「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)2023」の1次ラウンド・プールBが12日、東京ドームで行われ、野球日本代表「侍ジャパン」はオーストラリア代表と対戦。初回にいきなり3点を先制した。







先攻の侍ジャパンは初回、先頭のラーズ・ヌートバーの四球、近藤健介の右安で無死一、二塁のチャンス。打席には最注目の大谷翔平を迎えた。カウント1ストライクで迎えた2球目、甘く入ったカーブを完璧にとらえた。







打った瞬間の打球は、右中間スタンド最深部に飛び込む3ランホームラン。大谷のWBC初アーチで、侍ジャパンに先制点をもたらした。











【動画】大谷翔平、驚愕のWBC初ホームラン!

MLBの公式Twitterより











Shohei Ohtani just went deep in the !!!

— MLB (@MLB)【了】