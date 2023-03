明治安田生命J1リーグ第4節が11日と12日に各地で行われた。

開幕から唯一の3連勝で首位を走るヴィッセル神戸は、ホームで浦和レッズと対戦。21分に浦和MF伊藤敦樹に先制点を許し、前半から1点を追いかける展開となる。リーグ戦3試合で8得点を挙げている攻撃陣に期待がかかったが、浦和の守備陣を崩せず無得点に終わった。0-1で敗れた神戸は、今シーズンのリーグ戦初黒星を喫している。

前節終了時点で5位につけていた名古屋グランパスは、今シーズン初勝利を目指す柏レイソルと対戦。0-0で迎えた41分にFWキャスパー・ユンカーが左足のシュートでゴールネットを揺らしハーフタイムを迎えると、52分にはFW永井謙佑が追加点を挙げる。さらに70分にはオウンゴールで3点目が記録され、アウェイの名古屋が0-3で柏を下した。これで名古屋は2位に浮上している。

昇格組ながら勢いに乗るアルビレックス新潟は、ホームに川崎フロンターレを迎えた。ボールを支配される展開を強いられるも、22分にMF伊藤涼太郎が先制点をゲット。結局この1点が唯一のゴールとなり、新潟が1-0で勝利を収めた。なお、これで新潟は2勝2分となり、3位に順位を上げている。

ホームで最下位・横浜FCと対戦したFC東京は、開始5分にFWディエゴ・オリヴェイラがゴール。その後FW仲川輝人に移籍後初ゴールが生まれると、2-1で迎えた後半にD・オリヴェイラがこの日2点目となるゴールで突き放した。3-1で勝利したFC東京は開幕節以来の白星を手にしている。一方の横浜FMは、今節もリーグ戦での勝利はお預けとなった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第4節

▼3月11日(土)

アルビレックス新潟 1-0 川崎フロンターレ

ヴィッセル神戸 0-1 浦和レッズ

▼3月12日(日)

セレッソ大阪 2-1 サガン鳥栖

北海道コンサドーレ札幌 2-0 横浜F・マリノス

鹿島アントラーズ 0-0 アビスパ福岡

柏レイソル 0-3 名古屋グランパス

FC東京 3-1 横浜FC

湘南ベルマーレ 0-2 京都サンガF.C.

ガンバ大阪 1-2 サンフレッチェ広島

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 神戸(9/+6)

2位 名古屋(9/+4)

3位 新潟(8/+2)

4位 鹿島(7/+3)

5位 FC東京(7/+2)

6位 横浜FM(7/+1)

7位 福岡(7/+1)

8位 京都(6/+1)

9位 浦和(6/-2)

10位 湘南(5/+2)

11位 札幌(5/0)

12位 広島(5/0)

13位 C大阪(4/-1)

14位 川崎F(4/-1)

15位 鳥栖(4/-4)

16位 柏(2/-4)

17位 G大阪(2/-5)

18位 横浜FC(1/-5)

◆■第5節の対戦カード

▼3月18日(土)

14:00 横浜FM vs 鹿島

14:00 横浜FC vs 京都

14:00 名古屋 vs FC東京

15:00 浦和 vs 新潟

15:00 G大阪 vs 札幌

15:00 鳥栖 vs 神戸

16:00 川崎F vs C大阪

▼3月19日(日)

14:00 広島 vs 柏

14:00 福岡 vs 湘南