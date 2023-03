『プロセカ』ストリートのセカイの初音ミクがねんどろいどに！

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』より、ストリートのセカイの「初音ミク」がデフォルメフィギュア「ねんどろいど」になって登場! 2023年3月9日(木)から予約受け付けが開始となった。

『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』は、セガ × Colorful Paletteが贈る、ボーカロイド・初音ミクを中心としたメディアミックスプロジェクトによるリズム&アドベンチャーゲームアプリ。

そんな本作より、ストリートのセカイの「初音ミク」がねんどろいど化!

表情パーツは「笑顔」「ウィンク顔」「困り笑顔」を用意。オプションパーツには「コーヒー」と「お手製サンドイッチ」ほかが用意されており、様々なシチュエーションで楽しむことができる。

本アイテムは2023年4月19日(水)21:00まで予約受付中。

手のひらサイズのストリートのセカイの「初音ミク」を、ぜひあなたのお手元へ♪

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.