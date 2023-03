セリエA第26節の3試合が12日に行われた。

首位を独走しているナポリは、チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指すアタランタをホームに迎えた。序盤から何度もチャンスを作ったナポリは、60分に待望の先制点を獲得する。ヴィクター・オシムヘンのラストパスを受け取ったフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、絹のようなボールタッチで複数の相手を翻弄。最後は右足を振り抜いてゴール左上に突き刺した。77分にはコーナーキックからアミル・ラフマニが追加点を挙げ、ナポリは2-0で快勝。2位以下との勝ち点差を「18」に広げた。

前節ナポリの連勝を「8」で止めていたラツィオは、敵地でボローニャと対戦。何度も決定的なピンチを迎える苦しい展開となったが、GKイヴァン・プロヴェデルの好セーブやポストにも救われ、試合はスコアレスドローに終わった。ラツィオの連勝は「3」で止まり、今節敗れたインテルを追い抜くことはできなかった。

ウディネーゼは54分にコーナーキックからロドリゴ・ベカンが挙げた先制ゴールを守り切り、敵地でエンポリを撃破。ウディネーゼは7試合ぶりの白星となった。一方のエンポリは3連敗で7戦未勝利に。

10日と11日の試合結果、12日と13日の対戦カード、暫定順位表は以下の通り。

◆■セリエA第26節

▼3月10日(金)

スペツィア 2-1 インテル

▼3月11日(土)

エンポリ 0-1 ウディネーゼ

ナポリ 2-0 アタランタ

ボローニャ 0-0 ラツィオ

▼3月12日(日)

20:30 レッチェ vs トリノ

23:00 クレモネーゼ vs フィオレンティーナ

23:00 ヴェローナ vs モンツァ

26:00 ローマ vs サッスオーロ

28:45 ユヴェントス vs サンプドリア

▼3月13日(月)

28:45 ミラン vs サレルニターナ

※キックオフ時刻は日本時間

◆■暫定順位表

1位 ナポリ(68/+44)

2位 インテル(50/+17)

3位 ラツィオ(49/+22)

4位 ローマ(47/+11)

5位 ミラン(47/+10)

6位 アタランタ(42/+12)

7位 ボローニャ(36/-3)

8位 ユヴェントス(35/+20)※勝ち点15はく奪

9位 ウディネーゼ(35/+4)

10位 トリノ(34/-2)

11位 モンツァ(32/-5)

12位 フィオレンティーナ(31/-2)

13位 サッスオーロ(30/-7)

14位 エンポリ(28/-11)

15位 レッチェ(27/-5)

16位 サレルニターナ(25/-16)

17位 スペツィア(24/-19)

18位 ヴェローナ(18/-17)

19位 クレモネーゼ(12/-25)

20位 サンプドリア(12/-28)