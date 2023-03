DA PUMP・ISSA、木村拓哉との『紅白』共演を振り返る「それを楽しみに毎年やっていました」

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」(毎週日曜 11:30~11:55)。3月のマンスリーゲストは、ダンス&ボーカルグループDA PUMPのISSAさんです。3月5日(日)の放送では、DA PUMPのデビュー当時を振り返りました。DA PUMP は、ISSAさんをリーダーに、YORIさん、TOMOさん、KIMIさん、U-YEAHさん、KENZOさんの6人からなるダンス&ボーカルグループ。1997年6月にシングル「Feelin' Good ~It's PARADISE~」でデビューした当時の初期メンバーは、ISSAさん、SHINOBUさん、YUKINARIさん、KENさんの4人体制でした。1998年に「NHK紅白歌合戦」に初出場して以降、2002年まで5年連続で出場。「ごきげんだぜっ ! ~Nothing But Something~」「Rhapsody in Blue」「We can't stop the music」「if...」など数々のヒット曲をリリース。2001年発売のベストアルバムは『Da Best of Da Pump』はミリオンセラーを記録しました。木村からの「そのときの景色は、いきなり変わった?」との質問に、「いきなり変わりましたね」とうなずくISSAさん。「経験したことのないことが一気に舞い込んできたというか。例えば、事務所に行ったら、事務所の下にすごい(たくさんのファンの)女の人がいるみたいな。そんな多くの人に出待ちされることがなかったので。景色がどんどん急に変わっていきましたね」とデビュー当時を回顧。続けて「ちょうど5年連続で『紅白』に出させていただいているぐらいのときで。僕らが木村くんとSMAPさんと共演させていただくのは唯一、年に1回の『紅白』だけだったので、それを楽しみに毎年やっていた」とISSAさんが語ると、木村は声を上げて笑いつつ「それを楽しみにって……(笑)」と反応。さらにISSAさんが「いや、僕らはそうですよ! 僕ら“SMAP世代”ですからね、本当に」と語り、共演当時を懐かしむ場面もありました。次回3月12日(日)の放送も、引き続きDA PUMPのISSAさんをお迎えしてお届けします。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/