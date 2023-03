プレミアリーグ第27節の6試合が11日に行われた。

首位アーセナルを勝ち点差「5」で追いかける2位マンチェスター・Cは、敵地でクリスタル・パレスと対戦。相手の固い守りに苦しめられたものの、78分にイルカイ・ギュンドアンがPKを獲得。これをアーリング・ハーランドが決め、辛くも1-0で勝利した。マンチェスター・Cは3連勝となり、12日にフルアム戦を控えるアーセナルとの暫定勝ち点差を「2」に縮めた。

日本代表MF三笘薫を擁するブライトンは、敵地でリーズと対戦。33分、右サイドからパスカル・グロスが送ったクロスを三笘が頭で折り返し、これをゴール前のアレクシス・マック・アリスターがヘディングで押し込んで先制する。40分に追いつかれたブライトンは、61分に三笘がペナルティエリア左で仕掛けて低く速いクロスを供給。これが最終的に相手のオウンゴールを誘って勝ち越しに成功する。しかし、ブライトンは78分に再び追いつかれ、試合は2-2の引き分けに終わった。

チャンピオンズリーグ(CL)出場圏内を維持したいトッテナムは、ホームでノッティンガム・フォレストと対戦。19分にハリー・ケインが先制点を挙げると、35分にはリチャーリソンが獲得したPKをケインが決めてリードを広げる。さらに62分、リチャーリソンのクロスからソン・フンミンが追加点。トッテナムは81分に1点を返されると、後半アディショナルタイムにはPKを献上。しかし、これはGKフレイザー・フォースターがセーブし、“スパーズ”は3-1で公式戦4試合ぶりの白星を掴んだ。ケインは今季リーグ戦20得点に到達した。

リヴァプールは残留争いの渦中にあるボーンマスと敵地で対戦。28分に先制されると、モハメド・サラーのPK失敗も響いて、0-1の敗戦となった。1試合消化が少ない5位リヴァプールは、4位トッテナムとの暫定勝ち点差が「6」に広がった。

チェルシーは敵地でレスターと対戦し、11分にベン・チルウェルが豪快なボレーシュートを突き刺して先制する。39分に追いつかれたものの、前半終了間際にカイ・ハフェルツが技ありのループシュートで勝ち越し点を記録。75分にはミハイロ・ムドリクがゴールネットを揺らしたが、加入後初ゴールはオフサイドで認められず。それでも、78分にムドリクのアシストからマテオ・コヴァチッチがダメ押しの追加点を挙げ、3-1で勝利したチェルシーは公式戦3連勝となった。

11日の試合結果と12日の対戦カード、順位表は以下の通り。

◆■プレミアリーグ第27節

▼3月11日(土)

ボーンマス 1-0 リヴァプール

エヴァートン 1-0 ブレントフォード

リーズ 2-2 ブライトン

レスター 1-3 チェルシー

トッテナム 3-1 ノッティンガム・フォレスト

クリスタル・パレス 0-1 マンチェスター・C

▼3月12日(日)

23:00 フルアム vs アーセナル

23:00 マンチェスター・U vs サウサンプトン

23:00 ウェストハム vs アストン・ヴィラ

25:30 ニューカッスル vs ウルヴァーハンプトン

※キックオフ時刻は日本時間

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

※*は3月11日終了時点での未消化試合数

1位 アーセナル(63/+34)*

2位 マンチェスター・C(61/+42)

3位 マンチェスター・U(49/+6)**

4位 トッテナム(48/+12)

5位 リヴァプール(42/+18)*

6位 ニューカッスル(41/+18)***

7位 ブライトン(39/+14)***

8位 フルアム(39/+4)*

9位 ブレントフォード(38/+7)**

10位 チェルシー(37/+1)*

11位 アストン・ヴィラ(34/-7)**

12位 クリスタル・パレス(27/-12)*

13位 ウルヴァーハンプトン(27/-16)*

14位 ノッティンガム・フォレスト(26/-26)*

15位 エヴァートン(25/-18)

16位 レスター(24/-9)*

17位 ボーンマス(24/-26)*

18位 ウェストハム(23/-10)**

19位 リーズ(23/-11)*

20位 サウサンプトン(21/-21)**