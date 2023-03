メディアミックスプロジェクト「シャインポスト」のライブイベント「シャインポストTINGS LIVE JOURNEY ep.02 “Re-Live” with HY:RAIN & HOTARU」が、本日3月11日に東京・中野サンプラザで開催された。コミックナタリーでは昼の部をレポートする。

青天国春役の鈴代紗弓、玉城杏夏役の蟹沢萌子、聖舞理王役の夏吉ゆうこ、祇園寺雪音役の長谷川里桃、伊藤紅葉役の中川梨花によるTINGSに加え、黒金蓮役の芹澤優、唐林青葉役の高瀬くるみ、唐林絃葉役の久保田未夢、氷海菜花役の高柳知葉、苗川柔役の香里有佐によるHY:RAIN、螢役の大橋彩香が出演した今回のライブ。会場となった中野サンプラザはTVアニメや小説でも重要な舞台となった場所で、会場内では満員のホールでライブを終えたであろうTINGSの“アンサービジュアル”が公開された。

開演前からBGMとして流れるTINGSの楽曲に合わせてクラップが響きわたるなど、場内からは早くも高揚感が伝わってくる。HY:RAINによる影ナレーションが流れると、イベントはいよいよ開幕。トップバッターとして螢役の大橋が「さぁ!輝こう!」というセリフで登場すると、会場内は一気にピンクのペンライトで染まる。ダンサー6人を従え「Sweet Surrender」を“絶対アイドル”の螢らしい貫禄あるパフォーマンスで魅せた。

続いてステージにはTINGSの姿が。TVアニメのオープニング曲である「ワンダー・スターター」のイントロが流れると、会場には割れんばかりの歓声が響く。また鈴代による「今日は盛り上がって行きましょう!」という呼びかけでスタートした、キュートな歌詞とメロディが印象的なナンバー「TOKYO WATASHI COLLECTION」では息ぴったりのパフォーマンスを披露した。

待望の声出し可能なイベントとあり、メンバーによる「盛り上がってますか!?」の声にファンは大歓声で応える。「こんにちTINGSー!」と挨拶した中川は、それに返答する観客の声に「声出しができなかったときから1人で『こんにちTINGSー!』ってやってたんですけど、こうやって皆さんとできる日が来るなんてとっても感激です!」と喜びをコメント。長谷川も作品の聖地である中野サンプラザのステージに立てたことに対し、「アニメのオープニングでTINGSちゃんたちが観てた光景をリアルで観られるなんて胸がいっぱい」と語った。夏吉は「こんなに皆さんの元気な声が聞けるライブは初めてで、今とってもうれしいです」、蟹沢は「ペンライトが眩しくて、でもこのペンライトに負けないくらい私たちも輝いていきたい」と話し、鈴代は「みんなで楽しい空間にできたらいいなと思っております!」と満面の笑みを見せた。

続けて杏夏がセンターを務める「一歩前ノセカイ」が披露されると、またも会場のボルテージは上昇。センターに立つ蟹沢が投げキッスを決めると、場内からは歓声が沸いた。理王がセンターの「Yellow Rose」では、イエローのペンライトが光り輝く中、理王の力強く伸びやかな歌声が広がる。ここでステージには再び大橋が登場。ノスタルジックで切ない「前奏曲」を歌い上げた。

ライブの前半戦は終了し、出演者全員によりTVアニメを振り返るトークコーナーが展開される。「シャインポストなシーン」として「輝いている」「道標になっている」と思うシーンを、昼の部と夜の部それぞれ5人ずつが紹介。昼の部では香里、夏吉、蟹沢、芹澤、久保田がそれぞれ印象的な場面を紹介した。香里は第2話よりTiNgSがチケットを完売させるシーンを挙げ、メンバー3人が抱き合うカットが流れると「尊い!」と声を上げた。

ライブパートの中盤戦は雪音と紅葉をフィーチャーした「Snow Leaves」からスタート。杏夏と理王にスポットが当たる「Life goes on!」で会場のボルテージはますます高まり、春がセンターを務める「春風に乗って」へと続いた。

ここでライブはTINGSの“最強のライバル”であるHY:RAINのパートに。HY:RAINはステージに登場するなり会場の空気を一変させ、先日リリックビデオが公開されたばかりの「Rain of BulletsXX」を披露しクールなパフォーマンスで観客を魅了する。続けて「Misty=Missing You」「GYB!!」の2曲でファンをHY:RAINの世界観に惹きつけた。HY:RAINがステージを去ると、アニメ最終話の衣装に身を包んだTINGSが登場。TINGS5人揃って初の楽曲「Be Your Light!!」、アニメ最終話でも中野サンプラザにて披露した「On Your Mark!!」の2曲を立て続けに歌唱した。

アンコールの声援を受け、改めてTINGSが登場すると自己紹介ソングの「Be Happy Time!!」、 TVアニメのエンディングテーマ「パレットガールズ」を歌い、会場をさらなる一体感へと包み込む。再びステージに11人全員が集合すると、本日公開されたアンサービジュアルを再現しようと、観客席を背景に記念撮影を行った。

最後に大橋が「今日、私たち輝いていましたでしょうか?」と観客に問いかけると、客席からは大きな拍手が巻き起こる。「螢さんは普段ソロで活動されているので、今日はTINGSのみんなと、HY:RAINのみんなとライブをすることができて、螢さんも大変喜んでいると思います!」と声を大にした。芹澤は「TINGSの輝いている姿が本当に眩しくて、私たちHY:RAINも、もっともっと気を引き締めてがんばっていきたいと思いました!」と意気込む。

鈴代は「TINGSの活動はタワーレコード新宿店さんでのお披露目から始まって。こうやって中野サンプラザを満員で(ライブを)やらさせていただけていることが本当に感慨深いですし、うれしいことだなと思っています」としみじみ語る。「アニメの放送は終わりましたけれど、このあとはゲームもあるということで、『シャインポスト』の世界は続いていくと思います! なのでこれからも『シャインポスト』をよろしくお願いいたします!」とファンへメッセージを贈った。

そして最後のナンバーとして、ゲーム「シャインポスト Be Your アイドル!」のテーマ曲「LOOK AT ME!!」を11人で歌唱。会場は暖かな空気に包まれ、イベントは幕を閉じた。

(c)Konami Digital Entertainment,Straight Edge Inc./シャインポスト製作委員会