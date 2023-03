YORKE.「シンプルに音楽をやりたい」Rest of Childhood 結成秘話にMUCC逹瑯「めっちゃ青春だなぁ！」

ロックバンドMUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JACK IN THE RADIO」。3月4日(土)の放送は、元OLDCODEX(オルドコデックス)のペインター・YORKE.さんが登場!“HAL”という名義でヴォーカルを担当するバンド・Rest of Childhood(レストオブチャイルドフッド)について伺いました。

YORKE.さんは、OLDCODEXとして活動する傍ら、2018年にRest of Childhoodを結成しました。そもそも、始めたきっかけはなんだったのでしょうか?

YORKE.:(OLDCODEXでは)歌詞とかヴィジュアルを作っていたから、サウンド面に関して、あまり口を出せる立場じゃなくて。そんななかで“もっとシンプルに音楽をやりたいな”と思っていた時期があって。

逹瑯:うん。

YORKE.:超カッコつけて言えば、部屋でギターを弾いたり、ハミングでなんとなく(曲が)形になってきて、どうしてもドラムとベースが必要になったときに、ドラムとベースができる友達がいた、みたいな(笑)。始まりは本当すごくシンプルで。

逹瑯:んん~、なんか高校生みたい(笑)!

YORKE.:(笑)。それで、僕は(そのとき)バンドをやったことなかったから。

逹瑯:わぁ! なんか、めっちゃ青春だなぁ! それを聞いてふっと自分のなかで腑に落ちたのが、(Rest of Childhoodの)サウンドがなんかすごく衝動的というか。

YORKE.:あぁ、そうかもしれないです。

逹瑯:初期衝動とか……それこそ、いい意味で“高校生”というか、エネルギッシュな感じがする。

YORKE.:そういうマインドだと思います。本当に、ハイティーンぐらいの。

逹瑯:バンド名の“Rest of Childhood”は、どういう意味ですか?

YORKE.:この歳になって、いまだに青春みたいなことをやっている……“Childhood=少年時代”とか、なんて言うのかな……。みんな、ツッパって何かをやってきたなかで、その横には手が届かなかったものとか、置いてきちゃったものって絶対にあるなと思って。

逹瑯:うん。

YORKE.:それが、僕にとってはバンドだったのかな、っていうのを感じていて。そういうものを“もう1回、取り返しにいく”じゃないけど、そういうニュアンスで“Rest of Childhood”という名前にしました。

