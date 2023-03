ナガノ「ちいかわ」とサンリオキャラクターズがコラボしたカプセルトイ「ちいかわ×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア」が、3月21日から順次発売される。価格は1回税込500円。

「ちいかわ×サンリオキャラクターズ なりきりフィギュア」では、ちいかわとマイメロディ、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、くりまんじゅうとハンギョドンの組み合わせで描かれたイラストをフィギュアに。全長約45mmで、台座は取り外しも可能だ。

(c)nagano / chiikawa committee (c)2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L637766