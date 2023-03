「ついつい買い食いしてしまいます」お金がたまらないと嘆く10代に同世代のラッパー#KTちゃんが贈るリリック

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」のコーナーでは、ゲストのアーティストがリスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。3月8日(水)の放送では、高校を卒業したばかりのラッパー、#KTちゃんが登場。10代リスナーのお悩みに回答しました。買いたい物があるので、お金をためようと思っています。しかし甘いものが食べたい気持ちが抑えきれず、ついつい買い食いしてしまいます。目標金額にはいつまでたっても届きません(涙)!どうやったらお金をためられるようになりますか?この曲は、私の大好きなお洋服を着てメイクをして、おめかしをして原宿にお買い物に行くときの“わっくわっく”した気持ちだったり、ハッピーな気持ちをイメージしてラップした曲になってます。このお悩みにぴったりな歌詞がありまして、後半の早口ラップの部分なんですけど、「手がのびちゃうほど出まくり!とまらない!アドレナリン!あそびたい?ストップされてもムリ?だからはじけるのみ!」っていうリリックがあるんです。お悩みに『ついつい買い食いしてしまいます』ってあるんですけど、まあそんなものはね、もう我慢しないほうがいいと思うんですよ! 我慢すると、もうイライラしちゃって部屋の窓とかバリーンって割っちゃったりとかするじゃないですか?(笑)。そんなことしちゃだめ! それだったら、我慢しないで美味しいキャンディでも舐めたほうがいいと思います!今回、リスナーに届けた『ぴーおーぴー feat. DJペコちゃん』は、3月1日(水)リリースのデジタルシングルです。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/