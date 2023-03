LiSA「みんなとの思い出を“画”としてベストに」ライブ映像ベスト盤のこだわりと選曲理由

LiSAがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」。3月8日(水)の放送では、4月19日(水)に発売されるライブBlu-ray & DVD『LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG〜』の収録楽曲について、選曲のこだわりを伝えました。この『LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG〜』は、2011年に開催したファーストライブツアー「LiVE is Smile Always~Letters to U~」から、2022年開催の「LiVE is Smile Always~Eve&Birth~」までを詰め込んだライブ映像のベスト盤です。さらに、ソロデビュー10周年に開催した2021年のアリーナツアー「LiVE is Smile Always~LADYBUG~」の日本武道館での最終公演も収録。Blu-rayは3枚組、DVDは5枚組です。LiSA:4月19日に、LiSA先生初のライブ映像ベスト盤、Blu-ray & DVD『LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022 & LADYBUG〜』が発売となります!そもそも、“ライブベスト”って知ってました? 「“ライブベスト”って何ぞや?」という感じだと思うんですけど……私自身ライブを経て楽曲を作ったりして、注力してきた活動にライブがあったんです。だから私のベストを作る上で、ラブレター(CD)もすごく聴きやすいんだけど、みんなとの思い出を“画”としてベストにしてしまいたい! と思ったのがライブベストのきっかけです(笑)。最初はシングルだけを入れていったんだけど……シングルとカップリングとか、シングルとアルバムの楽曲とかいろいろあるじゃない? で、シングルって言ったら長女というか長男というか、最初からみんなに見てもらえる場面があったり、MV作ってもらえたり、アニメのタイアップをつけてもらえたり。みんなに聴いてもらえる場面がたくさんある……なんなら私立行くみたいな(笑)。ちゃんとお金をかけてもらって……公立がお金かけてもらえないわけじゃないけど、(シングルは)決まった教育が受けられる私立に入れた子みたいな感じなの(笑)。だから、カップリングとアルバムの子たちは、私がライブで責任持って育てたいので「この曲をカップリングとかアルバムに入れさせてください!」って言って……いわば、自分発信で作っていく楽曲が、カップリングやアルバムだったりするんです。そういう楽曲がライブで盛り上がったり、ライブで成長していく様はグッとくるというか。(それに対して)私立に行った私のシングルたちはエースなんですよ。で、その周りの子たちも一緒に頑張っていく、っていうチーム戦? としてのライブは素晴らしいなということもあって、シングルだけじゃなく、そのライブの中で花を浴びる……花を(持たせて)もらえる子たちを選ばせてもらったら50曲になっちゃった(笑)。だって選びきれないんだもん! 本当は全部入れたかったんですけど、そのなかからLiSAのライブで映えたいうか、みんなが頑張ってくれた楽曲たちを詰め込んでいきました。LiSA:2011年から2022年までのライブ映像を全部見たんですけど、私はまず「泣きすぎじゃない?」って思った(笑)。それと、若いころのMCのしゃべり方とかは結構パンチがあるなと思いますね。MCは入れるべきじゃないなと思いましたね(笑)……っていうぐらい、きちんとしゃべれるようになったなと自分自身で成長を感じました。そして、『LADYBUG』の映像も入っていますが、こちらにはLiSAアングルっていうのが初めて収録されています。私ばっかりが映ってる映像らしいですよ。まだ作っている途中なので、どんな私ばっかりが映っているかちょっと不安ですけど……(笑)。『LADYBUG』は日本武道館の映像なんですが、名古屋で歌わせてもらった「サプライズ」という楽曲も特別に入っています。そして! やっぱりみんなに見て欲しいところといえば……このライブベストは、2011年の「無色透明」という楽曲から始まるんですけど、それは本当にLiSAとしてデビューしてからの最初のツアー映像なんです。なので、そこから大人になった私を楽しんでもらえたらいいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/