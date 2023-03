乃木坂46賀喜遥香「憧れの先輩の衣装で」「初披露」「大号泣」思い出いっぱいのバスラ4期生ライブと新たな決意

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。3月9日(木)の放送では、2月24日(金)に神奈川・横浜アリーナで開催された『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』3日目の4期生ライブを3つのトピックで振り返りました。賀喜:今日は3月9日ですよね? でも、私がこの授業を収録しているのは2月25日の土曜日なんです! 『乃木坂46 11th YEAR BIRTHDAY LIVE』、通称バスラの4日目が開催される日! 4日目というのは、3期生さんのライブがある日です。なので、昨日は私たち4期生のみが出演する単独ライブでした! この(かすれた)声を聴いて気がついた生徒(リスナー)もいると思うんですけど、昨日叫びすぎてこうなっています(笑)。ということで、2月24日に開催されたバスラ3日目の4期生ライブをゆっくり振り返っていきます!賀喜:今回、本当にたくさんの曲を披露させていただいたんですけど、まず1つ目のトピックスは……「ファンタスティック3色パン」です! 私と田村真佑ちゃんと、金川紗耶ちゃんで披露させていただきました。オリジナルメンバーは、齋藤飛鳥さんと梅澤美波さんと山下美月さんの3名です。私はこの楽曲がめちゃめちゃ好きなんです。ふとしたときに歌ったり踊ったりするぐらい好きだったので、まさかこうして披露させていただけるとは思いませんでした。憧れの先輩の衣装も着て、歌って踊れたのが幸せでしたね。楽しかったなぁ~!賀喜:こちらの曲は(2月2日放送の)「乃木坂LOCKS!」で、MVのこととかをお話しさせていただきましたが、みなさんの前で披露したことがまだなくて今回が初披露だったんです。4期生の5人が歌っている曲なんですけど、あとの10人も参加して披露させていただきました。『みなさんに感謝を伝える。ファンのみなさんに大好き、ありがとうを伝える』というテーマで歌ったので、みなさんがくださったお花の前で歌ったり、みんなでボードに「好き!」、「大好き」、「ありがとう!」と書いて、「好きだよー!」ということを伝えたりしました。ライブならではの『アトノマツリ』だったなって思います。賀喜:ライブの終盤に、フルサイズで披露させていただきました。横浜アリーナでおこなった初めての4期生ライブのオープニングが「4番目の光」で、そこでもフルサイズで踊ったので、そのときの記憶が4年ぶりに蘇りました。この曲の前に、遠藤さくらちゃんが4期生一人ひとりに向けてメッセージを言う時間があったんです。一人ひとりが前に出て、さくちゃんが「この子はこういう子で、こういうところが好きで、こういうところが魅力なんです」と話してくれて……。4期生は16人いるんですけど、今回は掛橋沙耶香ちゃんが参加できなかったんです。15人でのライブになって、沙耶香のためにみんなで何ができるかっていうのもたくさん考えました。そのスピーチのときも一人ひとりが1列に並んで、さくちゃんが最後に沙耶香の名前を呼んで沙耶香の話をしたんですけど……あのときそこにはいなかったけど、気持ち的にはステージ上には16人いて、16人揃っての「4番目の光」を披露できたんじゃないかなって個人的には思っています。そこもよかったですけど、さくちゃんの言葉選びもしゃべり方も上手すぎて、私、「4番目の光」を大号泣しながら踊りました(笑)。それぐらいこの曲には思い入れも強いし、4期生に対しての気持ちも強いし。今回の4期生ライブは、この「4番目の光」をテーマに作られていたので、このライブにとって大切な曲でしたし、もちろん4期生16人にとってもすごく大事な曲なので、これからも大切にしていきたいなと思いました。――「4番目の光」オンエア後賀喜:今、この曲を聴いて、初めてこの曲を聴いたときのことを思い出しました。あらためて聴くとめっちゃいい曲なんですけど、あのときは歌詞が重すぎて、私たちにこんな大それた……何と言うか、そんなことを歌っていいような人間ではないし、自信もないしどうしようみたいな……涙の(思い出の)ほうが大きかったのを覚えています。でも4年経ってこの曲を聴くと、そのときとは捉え方も変わっていて、「この曲に見合うような人にならなきゃな」と思うんですけど……「4番目の光」という光のなかで一人ひとりに何ができるかとか、それぞれの色を探している途中です。いまは15人かもしれないけど、16色が揃ったときに“本当の4番目の光”になるんだろうなっていうのを今すごく思いました。だから、これからもみんなで頑張っていきたいな、って(笑)。この曲大好きです! もう一生大切にします! 死ぬまで聴くと思います(笑)。ありがとうございました!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/