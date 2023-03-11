3月22日に4時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番「Premium Music 2023」の出演アーティストが発表された。
「Premium Music」は2020年3月の初回放送から今年で4回目を迎える日本テレビによる音楽の祭典。今回の発表でジャニーズWEST、AKB48、織田哲郎、斉藤和義、TRF、T.M.Revolution、PUFFY、B.B.クィーンズの出演が決定した。なおジャニーズWESTは「Premium Music」初登場となる。番組内ではジャニーズ主演ドラマ作品の主題歌をメドレー形式で披露するコーナーが用意されており、ジャニーズWESTはこのコーナーにも出演する。
日本テレビ系「Premium Music 2023」
2023年3月22日（水）19:00～22:54
＜出演者＞
King & Prince / ジャニーズWEST / AKB48 / 織田哲郎 / 斉藤和義 / TRF / T.M.Revolution / PUFFY / B.B.クィーンズ / and more
MC：永瀬廉（King & Prince） / 芳根京子
進行：徳島えりか（日本テレビアナウンサー）/ 岩田絵里奈（日本テレビアナウンサー）