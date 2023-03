和久井健原作によるTVアニメ「東京リベンジャーズ」のアミューズメント専用景品を展示するイベントが、東京・WITH HARAJUKUで3月17日から22日まで行われる。

会場では、リアルな造形で表現された「東京リベンジャーズ フィギュア」シリーズ、デフォルメデザインの「東京リベンジャーズ Q posket(キューポスケット)」やぬいぐるみなどを展示。世界観をイメージしたジオラマにシリーズのフィギュアが一堂に並ぶのは初の試みとなる。また細かく作られた洋服のシワ・力強いポーズ・造形力が特徴の「KING OF ARTIST」シリーズが「東京リベンジャーズ」でも展開を開始。同イベントでは4月登場予定の「東京リベンジャーズ KING OF ARTIST THE TAKASHI MITSUYA」を展示予定だ。来場者にはオリジナルショッパーを配布する。

(c)和久井健・講談社/アニメ「東京リベンジャーズ」製作委員会