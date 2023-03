『リラックマ』簡単楽しく料理ができちゃうマルチサンドメーカーが優秀！

サンエックスの人気キャラクター『リラックマ』のホットサンドとミニケーキが焼ける「こんがりきゃらマルチサンドメーカー リラックマ」が登場♪ 2023年3月10日(金)より、全国の雑貨店、量販店、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」を始めとするECサイトなどで販売がスタートしている。

『リラックマ』は、OLのカオルさんの家に「コリラックマ」や「キイロイトリ」と一緒にお世話になり続けている着ぐるみのクマ。中に入っているのが誰かは不明ながら、日々ゆるりとほのぼのライフを楽しんでいる。

ふんわりとした作風、そっと心に寄り添ってくれるメッセージは、多くのファンから支持されている。

本アイテムは、付属プレートを交換することでホットサンドとミニケーキが作れるようになっている。

ホットサンド用プレートでは、ハムやチーズ、ツナやスクランブルエッグをたっぷり挟んだ定番ホットサンドはもちろん、チョコレートやバナナ、マシュマロ等を挟んだスイーツ系ホットサンドが楽しめるほか、レシピ次第でオリジナルサンドを楽しむことができる。

作り方は簡単! 余熱完了後、食パンに食材を挟み、上蓋を閉じて約3分待つだけ。タイマー付きのため、忙しい朝でも簡単にボリューム満点のホットサンドを作ることが可能だ。

焼き上がると食パンから元気に飛び出したリラックマがこんがりとした焦げ目で現れるのも可愛い。

ケーキ用プレートでは、2種類のミニケーキを作ることができる。市販のパンケーキミックスを使用すれば、簡単でかわいいおやつ作りがあっと言う間♪ リラックマの顔型ケーキにチョコペンを使って表情を描けば、ワンランクアップのスペシャルミニケーキの完成だ。

今年で20周年を迎えた、幅広い世代に支持される『リラックマ』。ごゆるり自由な姿をキッチンでも楽しんで♪

>>>リラックマの焦げ目が可愛い♪ マルチサンドメーカーの画像を見る(写真10点)

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.