STARKIDS、キングレコードよりメジャーデビュー決定

STARKIDSが、3月10日に開催された恵比寿LIQUIDROOMでのメジャーデビュー記念公演『STARKIDS presents FLASHx3』にてキングレコードからのメジャーデビューを発表した。

Space Boy中心にBENXNI、TAHITI、levi、espeon、Lil Roarの6人で結成された”TOKYOの街を生きる多国籍クロスオーバー・クルー”、STARKIDS。最先端のトラックとアグレッシブなビート、日英織り交ぜたリリックを自由自在に乗りこなす唯一無二の音楽性が10代の若者の間で熱狂を生んでいる。2月に東京・渋谷WWWで開催した初の自主企画『STAR RAVE』はソールドアウトし、同イベントでメジャーデビューの決定を発表していた。

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また、3カ月連続での配信シングルリリースも決定。配信日や楽曲の詳細は4月上旬に発表予定となる。

STARKIDS

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