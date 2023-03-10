ONE「モブサイコ100」の展示イベント「モブサイコ100原作＆アニメ展覧会～軌跡～」が開催決定。5月26日から6月26日まで東京・アニメイト池袋本店8階のSpace Galleria、7月28日から8月28日まで大阪・アニメイト大阪日本橋別館のSpace Gratusで行われる。

原作1巻から16巻、アニメ第1期から第3期までを追体験できる今回のイベント。原作イラストやアニメの原画、霊幻の立像などが展示される。また「霊とか相談所」の事務所も再現。さらに原作、アニメイラストを使用した記念グッズを多数販売する予定だ。開催を記念し、アニメの描き下ろしイラストを使用したイベントビジュアルが到着。チケット情報、展示内容、記念グッズなどの詳細は、イベントの公式サイトおよび公式Twitterアカウント（@mobpsychokiseki）で随時発表していく。

「『モブサイコ100』原作＆アニメ展覧会～軌跡～」

東京会場

期間：2023年5月26日（金）～6月26日（月）

時間：平日 11:00～21:00、土・日・祝 10:00～20:00 ※最終入場は閉場の30分前まで、最終日は17:00閉場（16:30最終入場）

会場：東京都 アニメイト池袋本店8F Space Galleria

大阪会場

期間：2023年7月28日（金）～8月28日（月）

時間：平日 11:00～20:00、土・日・祝 10:00～20:00 ※最終入場は閉場の30分前まで、最終日17:00閉場（16:30最終入場）

会場：大阪府 アニメイト大阪日本橋別館 Space Gratus

(c)ONE／小学館 (c)ONE・小学館／「モブサイコ100 Ⅲ」製作委員会