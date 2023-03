aiko教頭「こもり校長の踊りを練習してる」GENERATIONSのダンスチャレンジをチェック

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月9日(木)の放送は、臨時教頭をつとめるaikoさんが登場。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と前回を振り返り、放送後のエピソードを語りました。こもり校長:3月のSCHOOL OF LOCK! は、毎週木曜日にaiko教頭が“マンスリー教頭”として来ていただくことになっていますが……先週(3月2日) の感想が、学校掲示板に届いています。aiko教頭:おっ!(17歳)こもり校長:(「カブトムシ」を一緒に歌って)楽しかったですからね。aiko教頭:楽しかった!(16歳)aiko教頭:嬉しい~。あのあと私もツイッターで検索したら、“すぐ下校やった”って書いてくれている人がいて、「かわいい~」と思って。家に帰ってからも、ずっとエゴサしてたよ(笑)。こもり校長:(笑)。今日も『#スクールオブロック』で頼むぞ~!aiko教頭:頼むぞ~! わたしは朝までいくから! エゴサで!こもり校長:あはは!aiko教頭:放課後も授業は続くから!こもり校長:たしかに!aiko教頭:私は家でずっと授業してるから!(19歳)こもり校長:たしかに、いつか共演できたら嬉しいですね。aiko教頭:嬉しいですね。もし……(自身が出なくても)観に行きます。こもり校長:観に行きます……? 観に来るパターン? 斬新だな(笑)。なんか、一緒にできたらいいですね。テレビとかでも……。aiko教頭:ね! 一緒になったらいいなぁ。わたし、TikTokとか見て校長の踊りを練習してるから!こもり校長:本当ですか! あの、(「#ワンダーラストチャレンジ」として、新曲のダンスを)全国を転々と、いろんな所でやっているやつ(笑)。aiko教頭:そう! あれすごいなぁ。(北海道札幌市にある)時計台の下とかでやってて。寒かったんちゃう?こもり校長:めちゃくちゃ寒かった!aiko教頭:頑張ってるね。こもり校長:あと恥ずかしかった!aiko教頭:そうやんね(笑)。こもり校長:写真スポットで急に踊るもんだから、街行く人たちが“若手ユーチューバーなんじゃねーか!?”みたいな目で……(笑)。aiko教頭:片寄(涼太)くんと2人で、キョロキョロしながらやってたよね(笑)。そこもキュンとしましたよ。こもり校長:(笑)。じゃあ、何かあったらよろしくお願いします。aiko教頭:こちらこそ、よろしくお願いします!こもり校長:今回で2週目ですけど、お気持ちはどうですか?aiko教頭:すっごい、汗ばんでる……緊張して。こもり校長:思ってる回答と違った……(笑)。aiko教頭:やる気まんまんですよ!この日の放送では、話したいことを「○○」に込めた「○○なリスナー」を募集。そのリスナーと直接電話をつないで、aiko教頭がライブさながらに「男子ー! 女子ー! ○○な人ー!」と呼びかける『コール&レスポンス逆電』をおこないました。aiko教頭は、3月29日(水)にニューアルバム『今の二人をお互いが見てる』をリリース。コール&レスポンスの話題のあとに、アルバム収録曲から「あかときリロード」をオンエアしたところ、こもり校長が「夜の野外フェスでこの曲が流れたら最高だな、と思った」とコメント。さらに「そんなことを考えていたら、どうやって作っているのか気になっちゃった」ということで、aiko教頭は「これも、(曲よりも歌詞を先に作る)詞先です」と明かしていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/