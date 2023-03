aiko教頭 “今”をコール＆レスポンス「男子ー！女子ー！」「口がタマネギくさい人ー！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月9日(木)の放送は、臨時教頭をつとめるaikoさんが登場。リスナーに対して、ライブさながらに「○○の人ー!」と呼びかける企画『コール&レスポンス逆電』をおこないました。今回の企画を説明する際に、例としてパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とおこなった、aiko教頭の「○○の人ー!」とそのエピソードを紹介します。こもり校長:先週(3月2日)の放送で、aiko教頭は(リスナーと)コール&レスポンスをしましたね。aiko教頭:しました! 初めて行ったフェスにaikoも出ていて、ライブを観てくれて「良かった!」って言ってくれたんですよ。すごい嬉しかった。こもり校長:「コール&レスポンスが楽しかった」ということでしたが、今週も景気づけにやっておきます?aiko教頭:やっちゃう?こもり校長:いいんですか!? やりましょう!aiko「みんな! 今日来てくれて、マジでありがとうございます! じゃ、いくよ~!」観客(校長)「イェーイ」aiko「男子ー!」観客(校長)「イェーイ!」aiko「女子ー!」観客(教頭)「イェーイ!!」aiko「今、SCHOOL OF LOCK! の授業に参加している人ー!」観客(校長・教頭)「イェーイ!!!」こもり校長:ということで、今夜の授業テーマは、コール&……!aiko教頭:レスポンス逆電!こもり校長:この授業は、「男子ー! 女子ー! ○○○○○○の人~!」の部分に、最近の自分のことを入れて、学校掲示板に書き込んでほしい!aiko教頭:「○○○○○○」の部分は、自分のことであれば何でもいいんですよね?こもり校長:何でもOKです! いまの状況や悩んでいること、失敗談でもいいです。教頭も、自分のことを入れてやってみます?aiko教頭:じゃあ、やろっかな?aiko教頭「男子ー!」観客(校長)「イェーイ!」aiko教頭「女子ー!」観客(教頭)「イェーイ!!」aiko教頭「今日、大切な人に会うのに、タマネギの入ったサンドウィッチを食べてしまい、今、口がタマネギくさい人ー!」観客(教頭)「イェーーーイ!!!」aiko教頭:そうなの(笑)。タマネギの入ったサンドウィッチを食べてきたから……ちょっと気になって(笑)。スタッフのみなさんにも食べてもらおうと思って、買ってきた(笑)。こもり校長:あった……! なんなら食べた(笑)。aiko教頭:みんな“タマネギ”(笑)。こもり校長:今日は、全員“タマネギ”で授業をやっております(笑)。こんな感じで、今日の授業に参加してください!この日の放送では……・「ゲッターズ飯田さんの本に、『この日からダイエットするといい』と書いてあったから始めようと思ったけど、1週間何もしていない人ー!」という17歳・「田舎に帰省して、ゆっくりのんびり休んでいる人ー!」という19歳・「人生初のライブが、7月のaiko先生のライブの人ー!」という16歳・「いつも地味な服を着ていて、おしゃれになかなか踏み出せない人ー!」という19歳・「今日、誕生日でおいしいドーナツを食べた人ー!」という18歳と、電話をつなぎました。aikoさんは、“マンスリー教頭”として3月の毎週木曜日に登場します。次回、3週目となる3月16日(木)は、シンガーソングライターのasmiさんがゲスト出演。aiko教頭が、こもり校長とともに“パーソナリティ”としてasmiさんを迎えます。aiko教頭は、「どうやって曲を作っているのかとか、全部すごく綺麗に歌う感じがすごいなと思うので、いろいろ聞いてみたいです」と楽しみにしていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、aiko(マンスリー教頭)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/