SEVENTEEN・JEONGHAN 力をつけたいときに食べるのはウナギ「ひつまぶしもうなぎ丼もおいしい！」

13人組ボーイズグループ・SEVENTEENのJEONGHAN(ジョンハン)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! SEVENTEEN LOCKS!」。3月7日(火)の放送では、リスナーの質問にスリーカウント以内に答える企画「一問一答」に挑戦しました。そのなかから、2つの質問と回答を紹介します。JEONGHAN:(♪ピ・ピ……)ひつまぶしー! うなぎ丼ー!僕はもともとウナギが好きということもありますし、ひつまぶしもうなぎ丼もおいしいじゃないですか。韓国では、ウナギを焼いて食べるおいしい食べ物があるんですけれども、力をつけたいときに食べます。(18歳)JEONGHAN(♪ピ・ピ……)書道!(ピー)書道と言いましたが……習ってたような、習ってなかったような。4歳ぐらいのときに、お母さんが市役所みたいな所に連れてってくれて、習ったような習ってないような気がします。実は、すぐに思い浮かんだ日本語が書道しかなくて、「書道」って言いました(笑)。なぜかというと、ちょっと前の日本語の授業で、「書道」と「華道」ともう1つあったんですけど、それを習ったんです。幼いころは、僕はすごくたくさんの習い事をしていました。スイミングも習ったし、粘土遊びも習ったし、囲碁も習ったし。でも、それが本当に幼いときで、7歳……小学校に上がる前に、韓国では市役所とか文化センターみたいな所で習えるシステムがあったので、お母さんが手当たり次第習わせたような気がします。SEVENTEENのJEONGHANは、毎月1週目の月曜から木曜にレギュラー出演中です。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/