グラスパー、カマシ、テラス・マーティンの夢コラボ「Dinner Party」ラブシュプで初来日

2023年5月13日(土)、14日(日)に2回目の開催が決定した「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN」。2日目・14日(日)のヘッドライナーとして、ロバート・グラスパー、カマシ・ワシントン、テラス・マーティンによる超豪華なコラボレーションプロジェクト、ディナー・パーティー(Dinner Party)の出演が決定した。

テラス・マーティンとロバート・グラスパーが新たなプロジェクトをスタートしようということで始まったこの企画は、テラスのお幼馴染でもあるカマシ・ワシントンが加わり、2020年7月に7曲入りアルバム『Dinner Party』をリリース。その後、アップデート版『Dinner Party: Dessert』もリリースされたが、このプロジェクトは一度きりのものと思われていた。

そんな最中、2022年7月Blue Note Jazz Festivalへ参加、12月にはロサンゼルス、2023年3月にはニューヨーク、4月にはコーチェラ・フェスティバルへの出演も発表された。そしてテラス・マーティンのSNSには「ディナー・パーティーのアルバムを完成させるためニューヨークに来た!」との書き込みがあり、本格的に活動再開かと話題の中、さる3月8日に突如新曲「Insane」を配信リリース。ニューアルバムの期待が高まるなか、初来日公演がこの「LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023」で決定した。

本当にニューアルバムがリリースされるのか、どんな内容のパフォーマンスになるのか話題は尽きない。そして今回は、日本での単独公演は一切予定しておらず、この秩父公演のみでの貴重なステージになる。ジャズ/ソウル/ヒップホップ界のみならず、全世界の音楽業界が注目するこのグループ、絶対に見逃せない。

『LOVE SUPREME JAZZ FESTIVAL JAPAN 2023』

日程:2023年5月13日(土)、5月14日(日)12:00開場 / 13:00開演(予定)

会場:埼玉県・秩父ミューズパーク

出演:5月13日(土)

【THEATRE STAGE】

GEORGE CLINTON & PARLIAMENT FUNKADELIC / DOMi & JD BECK

AI and many guests with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Answer to Remember

【GREEN STAGE】

ALI / 海野雅威 with Special Guest 藤原さくら

… and more!!!

5月14日(日)

【THEATRE STAGE】

DINNER PARTY FEATURING TERRACE MARTIN, ROBERT GLASPER, KAMASI WASHINGTON

SKY-HI & BMSG POSSE with SOIL&"PIMP"SESSIONS / Penthouse

【GREEN STAGE】

Kroi / モノンクル / 馬場智章

… and more!!!

公式サイト:https://lovesupremefestival.jp