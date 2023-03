本日から開催！『くら寿司』×『名探偵コナン』グッズを取材してきた！

全国のくら寿司にて『名探偵コナン』とのコラボキャンペーンが、本日3月10日(金)から期間限定で開催! 本コラボを取材してきた編集部員が、ここでしか手に入らない貴重なオリジナルグッズを詳しくご紹介!

>>>『くら寿司』でGET!『名探偵コナン』グッズの写真を全部見る!(写真27点)

『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって子供の姿に変身させられた。彼は正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。

この度くら寿司では、4月14日(金)より劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン)』が公開されることを記念し、『名探偵コナン』とのコラボキャンペーンを開催する。

2500円(※お持ち帰り含む)のお会計ごとに限定グッズがプレゼントされるキャンペーンや、当たりが出るとグッズが貰える『ビッくらポン!(R)』などが実施される。それでは、詳しく紹介していこう!

【くら寿司×『名探偵コナン』オリジナルグッズプレゼントキャンペーン】

2500円(※お持ち帰り含む)のお会計ごとに、オリジナルグッズが貰えるキャンペーン。第1弾(3月10日~)では『クッションチャーム』、第2弾(3月23日~)では『クリアポスター』、第3弾(4月7日~)では『クリアファイル』が、それぞれ先着20万名にプレゼントされる。こちら数量限定のため、無くなり次第終了となるので、欲しい方は早めにチェックを!

第1弾『クッションチャーム』のラインナップは、工藤新一、灰原哀、安室透、ジンの全4種。全4種共通で表面は江戸川コナンのイラストとなっている。デフォルメされたキャラクターたちが可愛いデザイン♪ 大きめサイズなので、バッグに付けても存在感抜群!

第2弾『クリアポスター』は、主人公・江戸川コナンと、劇場版のキーパーソンとなる灰原哀の2人を中心に、黒ずくめの組織、FBI、少年探偵団のメンバーなどが登場する、ファンには嬉しい全4種のラインナップ! 全種類コンプリートしたくなる!

第3弾『クリアファイル』は、取材の際は残念ながら直接見ることはできなかったが、江戸川コナンと灰原哀がくら寿司の店員に扮したビジュアル、小学生・灰原哀の姿になってしまう前のシェリーこと宮野志保としての姿を見ることのできるビジュアル、劇場版のワンシーンを描いたビジュアルという、是非とも手に入れたいラインナップとなっている!

【『ビッくらポン!(R)』で当たる! くら寿司×『名探偵コナン』オリジナルグッズ】

寿司皿5枚でゲームができる『ビッくらポン!(R)』で当たりが出ると、オリジナルグッズが貰える! 登場するのは、めじるしチャーム、缶バッジ、マスキングテープ♪

めじるしチャームは、江戸川コナン、工藤新一、灰原哀、安室透、ジンの全5種。傘の取っ手やペットボトルなど、色々な持ち物に引っ掛けて使える便利なアイテム。

缶バッジは、江戸川コナン、工藤新一、毛利蘭、灰原哀、沖矢昴、赤井秀一、安室透、ベルモット、ジンの全9種。キャラクターの後ろには、くら寿司のメニューイラストが描かれたポップなデザイン。

マスキングテープは、黒ずくめの組織メンバーのイラストをあしらったグレー基調のものや、「There is always only one truth!」の文字が印象的なカラフルなものなど、オシャレなデザインが全4種ラインナップ。ノートや手帳などに貼ってデコレーションを楽しもう!

【『ビッくらポン!(R)』のゲームに全4種のコラボ動画が登場!】

キャンペーン期間中、『ビッくらポン!(R)』のゲーム動画が、全て『名探偵コナン』コラボ仕様となる! 江戸川コナンが登場する『クレーンゲームに挑戦!』篇や、『灰原哀の実験室』篇といった、ここだけのコラボ動画が4種類用意されている。

今年もくら寿司で『名探偵コナン』グッズをGETしよう!