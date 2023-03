日本レコード協会が主催する「第37回日本ゴールドディスク大賞」の各部門受賞作品、および受賞アーティストが発表された。

昨年最も活躍したアーティストに授与される「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」の邦楽部門はSnow Man、洋楽部門はThe Beatlesが受賞。Snow Manは2年連続2度目、The Beatlesは史上初の8度目の受賞となる。

Snow Manは「アーティスト・オブ・ザ・イヤー」に加え「アルバム・オブ・ザ・イヤー」「ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー」など計7賞を受賞した。今回の受賞に際し、岩本照は「日頃から応援してくださっているファンの皆様のお陰だと大変感謝しています。これからも沢山の方々に楽しんでいただける様、パフォーマンスに磨きをかけていきたいと思っています」とコメントを寄せている。

また「ベスト・エイジアン・アーティスト」はBTSが史上最多記録となる5年連続で受賞。期間中にデビューしたアーティストのうちCD等の売上が最も多いアーティストに授与される「ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー」邦楽部門はOCHA NORMA、アジア部門はIVE、「シングル・オブ・ザ・イヤー」はKing & Princeの「ツキヨミ / 彩り」、「ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング」はOfficial髭男dism「ミックスナッツ」に贈られた。

「第37回 日本ゴールドディスク大賞」受賞者・受賞作品

アーティスト・オブ・ザ・イヤー

邦楽:Snow Man

洋楽:The Beatles

ベスト・エイジアン・アーティスト

BTS

ベスト・演歌 / 歌謡曲・アーティスト

氷川きよし

ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー

邦楽:OCHA NORMA

洋楽:スー・ルイチー

アジア:IVE

ベスト5ニュー・アーティスト(邦楽)

&TEAM

OCHA NORMA

葛葉

MAISONdes

ROF-MAO

ベスト3ニュー・アーティスト(洋楽)

Alexander 23

スー・ルイチー

セイレム・イリース

ベスト3ニュー・アーティスト(アジア)

IVE

Kep1er

VERIVERY

ベスト・演歌 / 歌謡曲・ニュー・アーティスト

田中あいみ

アルバム・オブ・ザ・イヤー

邦楽:Snow Man「Snow Labo. S2」

洋楽:The Beatles「リボルバー <スペシャル・エディション>」

アジア:SEVENTEEN「DREAM」

ベスト5アルバム(邦楽)

King & Prince「Made in」

SixTONES「CITY」

Snow Man「Snow Labo. S2」

なにわ男子「1st Love」

松任谷由実「ユーミン万歳!~松任谷由実50周年記念ベストアルバム~」

ベスト3アルバム(洋楽)

アヴリル・ラヴィーン「ラヴ・サックス」

The Beatles「リボルバー <スペシャル・エディション>」

テイラー・スウィフト「ミッドナイツ」

ベスト3アルバム(アジア)

SEVENTEEN「DREAM」

SEVENTEEN「Face the Sun」

BTS「Proof」

クラシック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

葉加瀬太郎「BEAUTIFUL WORLD」

ジャズ・アルバム・オブ・ザ・イヤー

ノラ・ジョーンズ「ノラ・ジョーンズ」

インストゥルメンタル・アルバム・オブ・ザ・イヤー

T-SQUARE「WISH」

サウンドトラック・アルバム・オブ・ザ・イヤー

V.A.「トップガン マーヴェリック」

アニメーション・アルバム・オブ・ザ・イヤー

Ado「ウタの歌 ONE PIECE FILM RED」

純邦楽・アルバム・オブ・ザ・イヤー

日本コロムビア吟詠音楽会「2022年度(第58回)日本コロムビア全国吟詠コンクール課題吟 松本仙翁」

企画・アルバム・オブ・ザ・イヤー

JUJU「ユーミンをめぐる物語」

シングル・オブ・ザ・イヤー

King & Prince「ツキヨミ / 彩り」

ベスト5シングル

King & Prince「ツキヨミ / 彩り」

Snow Man「オレンジkiss」

Snow Man「ブラザービート」

乃木坂46「ここにはないもの」

乃木坂46「好きというのはロックだぜ!」

ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー

邦楽:Snow Man「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」

洋楽:The Rolling Stones「リックト・ライヴ・イン・NYC」

アジア:BTS「BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO」

ベスト3ミュージック・ビデオ

V.A.「Johnny's Festival ~Thank you 2021 Hello 2022~」

King & Prince「King & Prince CONCERT TOUR 2021 ~Re:Sense~」

Snow Man「Snow Man LIVE TOUR 2021 Mania」

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ダウンロード

邦楽:Official髭男dism「ミックスナッツ」

洋楽:レディー・ガガ「Hold My Hand」

アジア:BTS「Yet To Come (The Most Beautiful Moment)」

ベスト3ソング・バイ・ダウンロード

Ado「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

Official髭男dism「Subtitle」

Official髭男dism「ミックスナッツ」

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング

邦楽:Official髭男dism「ミックスナッツ」

洋楽:チャーリー・プース「Left and Right(feat. Jung Kook of BTS)」

アジア:Kep1er「WA DA DA」

ベスト5ソング・バイ・ストリーミング

Ado「新時代(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

Ado「私は最強(ウタ from ONE PIECE FILM RED)」

Official髭男dism「Subtitle」

Official髭男dism「ミックスナッツ」

SEKAI NO OWARI「Habit」

特別賞

Ado

桑田佳祐

松任谷由実

吉田拓郎

アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)Snow Man 岩本照 コメント

この度アーティスト・オブ・ザ・イヤーを受賞させていただけたこと本当にありがたく思います。

日頃から応援してくださっているファンの皆様のお陰だと大変感謝しています。

これからも沢山の方々に楽しんでいただける様、パフォーマンスに磨きをかけていきたいと思っています。

ベスト・エイジアン・アーティスト BTS コメント

今年で5年連続「ベスト・エイジアン・アーティスト」賞を受賞しました。いつも変わらず多くの愛情を送ってくださるARMYの皆さまのおかげでこのように大変光栄な賞をいただくことができました。

僕たちの音楽を聴いてくださるすべての方々と、なによりもARMYの皆さまに心から感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとうございます。

ニュー・アーティスト・オブ・ザ・イヤー(邦楽)OCHA NORMA 斉藤円香 コメント

このような素敵な賞を受賞でき、とても嬉しく思います。

応援してくださるファンの皆様をはじめ、私たちOCHA NORMAに関わってくださった全ての方に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございます。

これからもこの受賞を励みに10人で切磋琢磨して、もっとお茶の間の皆さんに愛される魅力的なグループを目指していきます!

これからも応援よろしくお願いいたします。

アルバム・オブ・ザ・イヤー Snow Man ラウール コメント

アルバム・オブ・ザ・イヤーを受賞できたことを大変嬉しく思います。

スタッフとメンバーの努力の結晶を大切なファンの皆さんが喜んでくださったことがこの結果を運んでくれたと思いますので、ファンの皆さんには特に感謝しています。

また、こうした形で評価をいただけたことが今後の作品づくりのモチベーションにもなりますので、今後もピュアな気持ちで良いものを作り続けられるように努力します。

これからも応援の程よろしくお願いします。

ミュージック・ビデオ・オブ・ザ・イヤー Snow Man 阿部亮平 コメント

この度は素晴らしい賞をいただき、いつも応援してくださるファンの皆様に対し報恩謝徳の思いです。

受賞した作品は、一昨年に行われたSnow Manの記念すべき初めての全国ライブツアーを収録したものです。

ライブとは我々アイドルにとってファンの皆様と直接お会いし感謝できる大切な場であり、お互いが一体となって創り上げる空間です。

その様子を収録した本作品を、見てくださった方が「次は生のSnow Manのライブが観たい」という思いを膨らませてくださると嬉しいです。

本当にありがとうございます。

ソング・オブ・ザ・イヤー・バイ・ストリーミング Official髭男dism コメント

たくさんの方々に自分たちの楽曲を聴いて頂けて嬉しい気持ちでいっぱいです。

感謝の気持ちを胸に、これからも自分たちが良いと思う楽曲を作って良いライブを届けながら、バンドとして新しいチャレンジをし続けていこうと思います。

本当にありがとうございました。

特別賞 Ado コメント

“特別賞”に選んでいただきありがとうございます。このような素晴らしい賞をいただけたこと、光栄に思います。Adoの歌をたくさんお聴きいただき、夢だったCDリリースやダウンロード、ストリーミングと様々な場所で反響をいただけて本当に嬉しく思います。リスナーの皆様をはじめ、関わってくださっている皆様に感謝を申し上げます。

特別賞 松任谷由実 コメント

CD形態の新しい価値とニーズを模索し、結果に結びつけられたこと。

音質を大幅にアップデート出来たこと。

何より、アウトソースや世代が移り変わっても人の心の機微は変わらないということを証明出来たのが、最上の歓びです。

「ユーミン万歳!」に関わってくれた多くの方々、聴いてくださった全ての人々に感謝します。

特別賞 吉田拓郎 コメント

笑顔が困難な世界情勢は心が痛みますよね。

音楽が少しでも人の心をやわらげる事ができれば・・

小さな応援を続けたいと思います。