◆ 明治神宮大会V・春連覇目指す大阪桐蔭はいきなり敦賀気比と激突
今月18日に開幕する春のセンバツ『第95回記念選抜高等学校野球大会』の組み合わせ抽選会が10日行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。
4年ぶりに対面での実施となった今回の抽選会。今大会は95回の“記念大会”ということで、例年より4校多い36校が出場する。
開会式のあとの開幕カードは、東北（宮城）と山梨学院（山梨）の対戦に決定。また、開会式には4年ぶりに全出場校の選手らが参加し、選手宣誓は高松商（香川）の横井亮太主将に決まった。
夏春連覇を目指す仙台育英（宮城）は、大会4日目の第3試合に、清原和博氏の次男・勝児内野手の聖地デビューとなる慶應（神奈川）との対戦が決まった。
さらに昨秋の明治神宮大会の覇者で、前回大会王者の大阪桐蔭（大阪）は、初戦から強豪・敦賀気比（福井）と激突。大会屈指の好カードとして早くも注目を集めている。
この日決まった組み合わせは以下の通り。準々決勝と準決勝の翌日に休養日が設けられ、決勝戦は31日に開催される予定だ。
◆ 第95回センバツ・組み合わせ
▼ 第1日目・3月18日（土）
10:30 東北（宮城） － 山梨学院（山梨）
13:00 北陸（福井） － 高知（高知）
15:30 大垣日大（岐阜） － 沖縄尚学（沖縄）
▼ 第2日目・3月19日（日）
09:00 東邦（愛知） － 鳥取城北（鳥取）
11:30 大分商（大分） － 作新学院（栃木）
14:00 英明（香川） － 智弁和歌山（和歌山）
▼ 第3日目・3月20日（月）
09:00 海星（長崎） － 社（兵庫）
11:30 二松学舎大付（東京） － 広陵（広島）
14:00 敦賀気比（福井） － 大阪桐蔭（大阪）
▼ 第4日目・3月21日（火）
09:00 能代松陽（秋田） － 石橋（栃木）
11:30 龍谷大平安（京都） － 長崎日大（長崎）
14:00 仙台育英（宮城） － 慶應（神奈川）
▼ 第5日目・3月22日（水）
09:00 光（山口） － 彦根総合（滋賀）
11:30 常葉大菊川（静岡） － 専大松戸（千葉）
14:00 城東（徳島） － 東海大菅生（東京）
▼ 第6日目・3月23日（木）
09:00 健大高崎（群馬） － 報徳学園（兵庫）
11:30 氷見（富山） － 東北vs山梨学院の勝者
14:00 北陸vs高知の勝者 － 履正社（大阪）
▼ 第7日目・3月24日（金）
09:00 クラーク国際（北海道） － 大垣日大vs沖縄尚学の勝者
11:30 東邦vs鳥取城北の勝者 － 高松商（香川）
◆ 第95回選抜高等学校野球大会
主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟
＜日程＞
3月18日（土）〜3月31日（金）＝14日間
（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む）
＜会場＞
阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）
＜出場校＞
36校
└ 一般選考 ＝ 32校
└ 21世紀枠 ＝ 3校
└ 神宮大会枠 ＝ 1校