仙台育英が夏の甲子園初制覇 (C) Kyodo News

◆ 明治神宮大会V・春連覇目指す大阪桐蔭はいきなり敦賀気比と激突

　今月18日に開幕する春のセンバツ『第95回記念選抜高等学校野球大会』の組み合わせ抽選会が10日行われ、各校初戦の対戦カードが決定した。

　4年ぶりに対面での実施となった今回の抽選会。今大会は95回の“記念大会”ということで、例年より4校多い36校が出場する。

　開会式のあとの開幕カードは、東北（宮城）と山梨学院（山梨）の対戦に決定。また、開会式には4年ぶりに全出場校の選手らが参加し、選手宣誓は高松商（香川）の横井亮太主将に決まった。

　夏春連覇を目指す仙台育英（宮城）は、大会4日目の第3試合に、清原和博氏の次男・勝児内野手の聖地デビューとなる慶應（神奈川）との対戦が決まった。

　さらに昨秋の明治神宮大会の覇者で、前回大会王者の大阪桐蔭（大阪）は、初戦から強豪・敦賀気比（福井）と激突。大会屈指の好カードとして早くも注目を集めている。

　この日決まった組み合わせは以下の通り。準々決勝と準決勝の翌日に休養日が設けられ、決勝戦は31日に開催される予定だ。

◆ 第95回センバツ・組み合わせ

▼ 第1日目・3月18日（土）

10:30　東北（宮城） － 山梨学院（山梨）

13:00　北陸（福井） － 高知（高知）

15:30　大垣日大（岐阜） － 沖縄尚学（沖縄）

▼ 第2日目・3月19日（日）

09:00　東邦（愛知） － 鳥取城北（鳥取）

11:30　大分商（大分） － 作新学院（栃木）

14:00　英明（香川） － 智弁和歌山（和歌山）

▼ 第3日目・3月20日（月）

09:00　海星（長崎） － 社（兵庫）

11:30　二松学舎大付（東京） － 広陵（広島）

14:00　敦賀気比（福井） － 大阪桐蔭（大阪）

▼ 第4日目・3月21日（火）

09:00　能代松陽（秋田） － 石橋（栃木）

11:30　龍谷大平安（京都） － 長崎日大（長崎）

14:00　仙台育英（宮城） － 慶應（神奈川）

▼ 第5日目・3月22日（水）

09:00　光（山口） － 彦根総合（滋賀）

11:30　常葉大菊川（静岡） － 専大松戸（千葉）

14:00　城東（徳島） － 東海大菅生（東京）

▼ 第6日目・3月23日（木）

09:00　健大高崎（群馬） － 報徳学園（兵庫）

11:30　氷見（富山） － 東北vs山梨学院の勝者

14:00　北陸vs高知の勝者 － 履正社（大阪）

▼ 第7日目・3月24日（金）

09:00　クラーク国際（北海道） － 大垣日大vs沖縄尚学の勝者

11:30　東邦vs鳥取城北の勝者 － 高松商（香川）

◆ 第95回選抜高等学校野球大会

主催：毎日新聞社、日本高等学校野球連盟

＜日程＞

3月18日（土）〜3月31日（金）＝14日間

（雨天順延。準々決勝翌日と準決勝翌日の休養日2日を含む）

＜会場＞

阪神甲子園球場（兵庫県西宮市）

＜出場校＞

36校

└ 一般選考 ＝ 32校

└ 21世紀枠 ＝ 3校

└ 神宮大会枠 ＝ 1校