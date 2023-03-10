APPLE VINEGAR第6回、選考委員にmabanuaが新たに参加

ASIAN KUNG-FU GENERATIONのフロントマン後藤正文が2018年に立ち上げた新進気鋭のミュージシャンが発表したアルバムに贈られる作品賞『APPLE VINEGAR -Music Award-』の第6回となる今年の選考委員が決定した。

今年は、昨年に引き続き後藤正文、accobin（チャットモンチー済／イベントスペースOLUYO社長）、三原勇希（タレント）、Licaxxx、有泉智子（音楽雑誌「MUSICA」編集長）、そして新たにmabanua（ドラマー、プロデューサー他）を迎えた6名となる。選考会を経て、4月下旬に大賞が発表される予定。

また昨年に引き続き、「作品制作をサポートする賞金を贈呈することで、若手ミュージシャンを応援したい」というアワードの趣旨に賛同する企業からの協賛を募集し5社が協賛。後藤の10万円、坂本龍一から10万円、亀田誠治からの10万円に加えて、ライブマスターズ株式会社から50万円、ParadeAll株式会社から10万円、Gerbera Music Agency株式会社から10万円、湊のやど汀家から15万円、また匿名企業から10万円が協賛され、合計125万円の賞金が贈られる。APPLE VINEGAR -Music Award-では、引き続き、協賛企業を募集している。

また、昨年3月にスタートした今気になっている音楽やトピックを音楽仲間と語っていくポッドキャスト番組「APPLE VINEGAR -Music+Talk-」では、2月15日（水）、22日（水）、3月1日（水）の3週に渡ってノミネート作品を紹介していく。選考会と大賞受賞者インタビューの模様は、今回もAPPLE VINEGAR -Music Award-のサイトで詳細にレポートされる。

■APPLE VINEGAR -Music Award- 2023 選考委員

・後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）http://www.asiankung-fu.com/

・accobin（チャットモンチー済/イベントスペースOLUYO社長）：https://oluyo2016.wixsite.com/tokushima

・三原勇希（タレント）：https://www.instagram.com/yuukimeehaa/

・Licaxxx：https://asobisystem.com/talent/licaxxx/

・有泉智子（音楽雑誌「MUSICA」編集長）：https://www.instagram.com/tomoko_ary/

・mabanua（ドラマー、プロデューサー、ビートメーカー、シンガー、マルチクリエイター）：https://mabanua.com/

第6回APPLE VINEGAR -Music Award- 2023

オフィシャル・サイト：http://www.applevinegarmusicaward.com/

協賛企業

ライブマスターズ株式会社：https://livemasters.jp/

ParadeAll株式会社：https://paradeall.com/

Gerbera Music Agency株式会社：https://gerbera-music.agency/company/philosophy/

湊のやど汀家：http://www.migiwaya.jp

【ノミネーション 12作品】

『ANORAK!』ANORAK!

『B1』ID

『ちがうなにか』松永拓馬

『Coloriyo』Cwondo

『言葉のない夜に』優河

『ムームート』ウ山あまね

『脈光』大石晴子

『MY REVOLUTION』ゆうらん船

『roman candles｜憧憬蝋燭』Laura day romance

『shape of raw to come』the hatch

『春火燎原』春ねむり

『The Moon, Its Recollections Abstracted』Kei Matsumaru

（アルバム・タイトル アルファベット順）

『APPLE VINEGAR -Music+Talk-』：https://open.spotify.com/show/6dkTPluL6El48dHAc8eVXp