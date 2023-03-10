パナソニックは、期間中にテクニクスまたはパナソニックの完全ワイヤレスイヤホン対象製品を購入して応募した人に、もれなく最大3,000円分のデジタルギフト(PayPayポイントなど)をプレゼントするキャンペーンを、3月15日から実施する。購入期間は5月7日まで、応募締切は5月23日16時59分まで。
交換できるデジタルギフトは、PayPayポイント、au PAY ギフトカード、QUOカードPay、ファミペイ、Visa eギフト、Apple Gift Card、Google Play ギフトコードから選べる。さらに30歳以下の購入者には、対象のカフェ(タリーズコーヒーやドトール、エクセルシオールカフェ、サンマルクカフェなど)で使える2,000円分のギフト券も抽選でプレゼントする。
対象製品ともらえるデジタルギフトの額面は以下の通り。
- テクニクス「EAH-AZ60」：3,000円分
- テクニクス「EAH-AZ40」：1,500円分
- パナソニック「RZ-S30W」：1,000円分
応募方法は、キャンペーンサイトの応募フォームに必要事項を記入の上、製品のレシート(領収書)と保証書/品番・製造番号を撮影してアップロードする必要がある。詳細は特設ページを参照のこと。