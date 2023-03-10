DOPING PANDA、新作EP収録詳細と6月ツアーの対バン発表

DOPING PANDAが4月12日（水）にリリースするEP『High Hopes』の収録詳細を公開した。
今作は、2月に先行配信リリースされた「THE PROMISE」と未発表の新曲4曲を加えた全5曲での収録となり、完全生産限定盤となるCDに付属するBlu-rayには復活後初のツアー「∞ THE REUNION TOUR」mp2022年5月22日（日）に東京・Zepp Hanedaにて行われたツアーファイナル公演より彼らのライブのハイライトともいえる「無限大ダンスタイム」から10曲のライブ映像が収録される。
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また、6月に開催される5大都市ツアー「mugendai THE CARNIVAL2023」の東名阪公演の内容も併せて発表された。大阪では夜の本気ダンスを迎え「本気ダンスタイム VS 無限大ダンスタイム」と題した新旧ダンスロックによる2マン企画を開催。東京と名古屋では the band apartとの伝説の企画「mellow fellow」が2002年以来21年ぶりに復活する。チケットの2次先行もスタートしている。
＜リリース情報＞
DOPING PANDA
New EP『High Hopes』
2023年4月12日（水）リリース
完全生産限定盤（Blu-ray付）
品番：SRCL-12500-1
価格：2454円（税抜）
=収録楽曲=
1. THE PROMISE
2. Carnival
3. Know more
4. 199X
5. I am a revolution
=Blu-ray収録内容=
∞ THE REUNION TOUR 2022.05.22 at Zepp Haneda
1. YA YA
2. The Fire
3. I'll be there
4. Hi-Fi
5. Imagine
6. beautiful survivor
7. Transient Happiness
8. beat addiction
9. MIRACLE
10. Silhouette
＜ライブ情報＞
mugendai THE CARNIVAL 2023
2023年6月4日（日）福岡・福岡DRUM Be-1
OPEN 16:00 / START 16:30 ※ワンマン公演
副題：Hakata de one man show
2023年6月11日（日）北海道・札幌cube garden
OPEN 16:30 / START 17:00 ※ワンマン公演
副題：Sapporo de one man show
2023年6月17日（土）愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO
OPEN 17:15 / START 18:00
対バン：the band apart / 副題：mellow fellow
2023年6月18日（日）大阪・心斎橋BIG CAT
OPEN 15:45 / START 16:30
対バン：夜の本気ダンス / 副題：本気ダンスタイム VS 無限大ダンスタイム
2023年6月25日（日）東京・EX THEATER ROPPONGI
OPEN 17:15 / START 18:00
対バン：the band apart / 副題：mellow fellow
チケット2次先行
受付URL：https://eplus.jp/dopingpanda/
受付期間：3月9日（木）19:00～3月19日（日）23:59
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