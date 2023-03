DOPING PANDA、新作EP収録詳細と6月ツアーの対バン発表

DOPING PANDAが4月12日(水)にリリースするEP『High Hopes』の収録詳細を公開した。

今作は、2月に先行配信リリースされた「THE PROMISE」と未発表の新曲4曲を加えた全5曲での収録となり、完全生産限定盤となるCDに付属するBlu-rayには復活後初のツアー「∞ THE REUNION TOUR」mp2022年5月22日(日)に東京・Zepp Hanedaにて行われたツアーファイナル公演より彼らのライブのハイライトともいえる「無限大ダンスタイム」から10曲のライブ映像が収録される。

また、6月に開催される5大都市ツアー「mugendai THE CARNIVAL2023」の東名阪公演の内容も併せて発表された。大阪では夜の本気ダンスを迎え「本気ダンスタイム VS 無限大ダンスタイム」と題した新旧ダンスロックによる2マン企画を開催。東京と名古屋では the band apartとの伝説の企画「mellow fellow」が2002年以来21年ぶりに復活する。チケットの2次先行もスタートしている。

<リリース情報>

DOPING PANDA

New EP『High Hopes』

2023年4月12日(水)リリース

完全生産限定盤(Blu-ray付)

品番:SRCL-12500-1

価格:2454円(税抜)

=収録楽曲=

1. THE PROMISE

2. Carnival

3. Know more

4. 199X

5. I am a revolution

=Blu-ray収録内容=

∞ THE REUNION TOUR 2022.05.22 at Zepp Haneda

1. YA YA

2. The Fire

3. I'll be there

4. Hi-Fi

5. Imagine

6. beautiful survivor

7. Transient Happiness

8. beat addiction

9. MIRACLE

10. Silhouette

<ライブ情報>

mugendai THE CARNIVAL 2023

2023年6月4日(日)福岡・福岡DRUM Be-1

OPEN 16:00 / START 16:30 ※ワンマン公演

副題:Hakata de one man show

2023年6月11日(日)北海道・札幌cube garden

OPEN 16:30 / START 17:00 ※ワンマン公演

副題:Sapporo de one man show

2023年6月17日(土)愛知・NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 17:15 / START 18:00

対バン:the band apart / 副題:mellow fellow

2023年6月18日(日)大阪・心斎橋BIG CAT

OPEN 15:45 / START 16:30

対バン:夜の本気ダンス / 副題:本気ダンスタイム VS 無限大ダンスタイム

2023年6月25日(日)東京・EX THEATER ROPPONGI

OPEN 17:15 / START 18:00

対バン:the band apart / 副題:mellow fellow

チケット2次先行

受付URL:https://eplus.jp/dopingpanda/

受付期間:3月9日(木)19:00~3月19日(日)23:59

Official site

https://dopingpanda.com/

Instagramアカウント

https://www.instagram.com/dopingpanda2022/

Twitterアカウント

https://twitter.com/dopingpanda2022