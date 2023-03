大切な人への贈り物に『リラックマ』で春とお花を。

かわいいリラックマが春の訪れを告げてくれる、ギフトにぴったりな壁掛けタイプのフラワーBOX「リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド」が登場する。大切な人へ、母の日に、自分へのご褒美に、リラックマたちとお花を楽しんじゃおう。

枯れないお花・プリザーブドフラワーで絵のように描いた、リラックマとコリラックマの壁掛けフラワーがネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」に新登場する。

「リラックマとコリラックマの壁掛けスタンド」は、マイペリドット店主がもともと大のリラックマファンであったことから企画したキャラクターフラワーBOX。今回の新作壁掛けフラワーは、2020年12月に発売したフラワーBOX「ごゆるりリラックマフラワー」シリーズの続編となる。

色とりどりのお花が咲いた公園で日なたぼっこしているリラックマとコリラックマを描いたもの。かわいいリラックマとコリラックマが春の到来を告げるようなとってもかわいい壁掛けタイプのフラワーBOXに仕上げられており、背景のお花はバラやカーネーション、あじさいなどのプリザーブドフラワーを、芝生をイメージした地面の部分にはモスを、リラックマとコリラックマはあじさいの花びらを貼り絵のように一枚ずつていねいに貼り合わせて表現。

サイズは壁に掛けたときにちょうど良く映える18×18センチ。裏側には付属のスタンドを差し込める仕様になっており、壁に掛けるだけではなくお気に入りの棚やテーブルに置いて飾ることもできる。

透明のギフトBOXに入れてのお届けとなっており、届いた瞬間から思わず笑顔になる愛らしさ溢れるアイテム。

兵庫・西宮にある工房で一つひとつ毎日手作りされている、心のこもったアイテムで、華やかなひとときをお部屋にも招いてみてはいかがだろうか。

☆フラワーBOX「ごゆるりリラックマフラワー」シリーズはどれも可愛い作品揃い(写真9点)>>>

(C)2023 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.