ヤマザキコレ原作によるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」のエンディングテーマがeddaが歌う「無伴奏」に決定。併せて同楽曲が流れる“3rd Trailer”が公開された。
4月6日にTOKYO MXほかで放送開始の「魔法使いの嫁 SEASON2」。今回エンディングテーマとして発表された楽曲「無伴奏」は、4月6日に各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスで配信開始される。5月24日には「無伴奏」とカップリング曲2曲、各曲のインストを収録したCDをリリース。店舗特典として、アニメイト各店、アニメイト通販では、ヤマザキが描き下ろしたミニクリアファイルが用意された。また一部店舗では、イラストカードが付いてくる。
TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」エンディングテーマ「無伴奏」配信情報
音楽ストリーミングサービス
Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC
音楽ダウンロードサービス
iTunes Store、レコチョク、moraほか
TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」エンディングテーマ「無伴奏」店舗特典情報
「ヤマザキコレ描き下ろしオリジナルミニクリアファイル」対象店舗
アニメイト各店、アニメイト通販
イラストカード対象店舗
TOWER RECORDS
TOWER RECORDS ONLINE
HMV全国各店
HMV&BOOKS online
TSUTAYA RECORDSの全国各店
TSUTAYA オンラインショッピング
ゲーマーズ各店
ゲーマーズオンラインショップ
ヨドバシカメラ
楽天ブックス
ビクターオンラインストア
Amazon.co.jp
TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」
放送情報
TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:00～
BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～
サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜24:30～
KBS京都： 2023年4月6日（木）より毎週木曜24:00～
AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～
※リピート放送は毎週火曜日11:00～、 毎週木曜日17:00～
配信情報
Prime Video、ひかりTV：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:00～
スタッフ
原作：ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」（ブレイドコミックス／マッグガーデン刊）
監督：寺澤和晃
脚本：高羽彩、米内山陽子、西中千晶
キャラクターデザイン：加藤寛崇
総作画監督：徳岡紘平
色彩設計：小針裕子
美術監督：田村せいき
撮影監督：鈴木麻予
CGIディレクター：宮地克明
特殊効果：チップチューン
編集：今井大介
音楽：松本淳一
音楽制作：フライングドッグ
音響監督：はたしょう二
音響効果：出雲範子
音響制作：サウンドチーム・ドンファン
アニメーション制作：スタジオカフカ
製作：魔法使いの嫁製作委員会
キャスト
羽鳥チセ：種崎敦美
エリアス・エインズワース：竹内良太
ルツ：内山昂輝
シルキー：遠藤綾
ルーシー・ウェブスター：津田美波
フィロメラ・サージェント：河瀬茉希
リアン・スクリム＝ジョー：山下誠一郎
ゾーイ・アイビー：小林大紀
ヴェロニカ・リッケンバッカー：上田麗奈
アイザック・ファウラー：西山宏太朗
ミハイル・レンフレッド：日野聡
アリス・スウェーン：田村睦心
ヴァイオレット・セント＝ジョージ役：山下大輝
ジャスミン・セント＝ジョージ役：田中美海
メイ・アウトウッド役：夏谷美希
エイプリル・アウトウッド役：内山茉莉
ナルシス・モーム役：鳥海浩輔
ライザ・クウィライン役：小山茉美
リズベス・サージェント役：定岡小百合
※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。
(c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会