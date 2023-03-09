ヤマザキコレ原作によるTVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」のエンディングテーマがeddaが歌う「無伴奏」に決定。併せて同楽曲が流れる“3rd Trailer”が公開された。

4月6日にTOKYO MXほかで放送開始の「魔法使いの嫁 SEASON2」。今回エンディングテーマとして発表された楽曲「無伴奏」は、4月6日に各音楽ストリーミングサービスおよびダウンロードサービスで配信開始される。5月24日には「無伴奏」とカップリング曲2曲、各曲のインストを収録したCDをリリース。店舗特典として、アニメイト各店、アニメイト通販では、ヤマザキが描き下ろしたミニクリアファイルが用意された。また一部店舗では、イラストカードが付いてくる。

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」エンディングテーマ「無伴奏」配信情報

音楽ストリーミングサービス

Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、TOWER RECORDS MUSIC

音楽ダウンロードサービス

iTunes Store、レコチョク、moraほか

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」エンディングテーマ「無伴奏」店舗特典情報

「ヤマザキコレ描き下ろしオリジナルミニクリアファイル」対象店舗

アニメイト各店、アニメイト通販

イラストカード対象店舗

TOWER RECORDS

TOWER RECORDS ONLINE

HMV全国各店

HMV&BOOKS online

TSUTAYA RECORDSの全国各店

TSUTAYA オンラインショッピング

ゲーマーズ各店

ゲーマーズオンラインショップ

ヨドバシカメラ

楽天ブックス

ビクターオンラインストア

Amazon.co.jp

TVアニメ「魔法使いの嫁 SEASON2」

放送情報

TOKYO MX：2023年4月6日（木）より毎週木曜日22:00～

BS11：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～

サンテレビ：2023年4月6日（木）より毎週木曜24:30～

KBS京都： 2023年4月6日（木）より毎週木曜24:00～

AT-X：2023年4月7日（金）より毎週金曜日23:00～

※リピート放送は毎週火曜日11:00～、 毎週木曜日17:00～

配信情報

Prime Video、ひかりTV：2023年4月6日（木）より毎週木曜日23:00～

スタッフ

原作：ヤマザキコレ「魔法使いの嫁」（ブレイドコミックス／マッグガーデン刊）

監督：寺澤和晃

脚本：高羽彩、米内山陽子、西中千晶

キャラクターデザイン：加藤寛崇

総作画監督：徳岡紘平

色彩設計：小針裕子

美術監督：田村せいき

撮影監督：鈴木麻予

CGIディレクター：宮地克明

特殊効果：チップチューン

編集：今井大介

音楽：松本淳一

音楽制作：フライングドッグ

音響監督：はたしょう二

音響効果：出雲範子

音響制作：サウンドチーム・ドンファン

アニメーション制作：スタジオカフカ

製作：魔法使いの嫁製作委員会

キャスト

羽鳥チセ：種崎敦美

エリアス・エインズワース：竹内良太

ルツ：内山昂輝

シルキー：遠藤綾

ルーシー・ウェブスター：津田美波

フィロメラ・サージェント：河瀬茉希

リアン・スクリム＝ジョー：山下誠一郎

ゾーイ・アイビー：小林大紀

ヴェロニカ・リッケンバッカー：上田麗奈

アイザック・ファウラー：西山宏太朗

ミハイル・レンフレッド：日野聡

アリス・スウェーン：田村睦心

ヴァイオレット・セント＝ジョージ役：山下大輝

ジャスミン・セント＝ジョージ役：田中美海

メイ・アウトウッド役：夏谷美希

エイプリル・アウトウッド役：内山茉莉

ナルシス・モーム役：鳥海浩輔

ライザ・クウィライン役：小山茉美

リズベス・サージェント役：定岡小百合

※種崎敦美の崎はたつさきが正式表記。

(c)2022 ヤマザキコレ/マッグガーデン・魔法使いの嫁製作委員会