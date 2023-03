豆柴の大群 新メンバーのモモチ・ンゲールは元看護師 命名は「ナイチンゲールさんからきているのかな」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月8日(水)の放送は、豆柴の大群のナオ・オブ・ナオさんとミユキエンジェルさん、モモチ・ンゲールさんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に、それぞれの近況や新メンバーを紹介しました。豆柴の大群は、2020年4月から2022年9月まで番組内のコーナー「豆柴LOCKS!」を担当。2020年4月にパーソナリティに就任したこもり校長とは“同期”です。昨年12月にカエデフェニックスさんが脱退、新メンバーのモモチ・ンゲールさんとレオナエンパイアさん加入後は初登場です。こもり校長:久しぶりらしいね。5ヵ月ぶりらしいよ。ナオ:お久しぶりです!ミユキ:お久しぶりです~こもりん!ナオ:元気でした? (校長が)茶髪になっていてびっくりした!ミユキ:かわいい!こもり校長:いいでしょ?(笑)。俺さ、アイカ(・ザ・スパイ)が来ると思って、(以前の出演時と同じく)アイカグッズを用意したんだけど……。ナオ:なんで!?こもり校長:俺はアイカが来ると思ってたのよ。というか、全員来ると思ってたのよ。ナオ:今日は3人なんです。たしかに……(生放送パートに)全員じゃなく来るの初めてじゃない?こもり校長:偉くなりましたね(笑)。ミユキ:いやいやいや……。ナオ:……ただいまー!全員:(笑)。ナオ:アイカはいまお休み中なんです。喉を頑丈にするためにお休みをとっています。こもり校長:工事しているんでしょ?(笑)。ミユキ:そうです、工事中です(笑)。こもり校長:いつでも遊びにおいでよ!ミユキ:アイカだけ?こもり校長:いや……ハナエモン(スター)も来なさいよ。あの子、編み物ばっかりやってるんでしょ?全員:(笑)。ナオ:そうなんですよ、編み物すごいよね?ミユキ:メンバーに帽子をプレゼントしたり、自分でポーチを作ったりしています。こもり校長:で……俺の見たことない子が真ん中に座っているけど?モモチ:豆柴の大群のモモチ・ンゲールです!こもり校長:もう1回、名前を言ってもらってもいい?モモチ:モモチ・・・ンゲールでーす! 名前の区切り方は、モモチ、全角の「・(てん)」ンゲールです! お見知りおきをお願いいたします!こもり校長:全角の「・」が大事! というのは、ツイッターで見たよ。なんか変わったんだよね?モモチ:そうなんです。半角から全角に変わりました。こもり校長:モモチ・ンゲールって独特な名前だよね。由来は何?モモチ:もともと私は白衣の天使こと看護師だったので、ナイチンゲールさんからきているのかなと思っています。こもり校長:ふぅん。なんか……思ったよりローテンションな人なんだね(笑)。ナオ・ミユキ:(笑)。モモチ:緊張しているんです!こもり校長:さっき挨拶したときは「自制しないと、やらかしちゃうかもしれないです」って言うから、テンションが高い子なのかと思ったら……めちゃくちゃ低いやん!ナオ:本番前にすごく緊張しちゃったみたいで。モモチ:お腹が痛いな~って、今も痛いです。ナオ:だから、今は抑えてるね。こんなもんじゃないです。こもり校長:生放送って初めて?モモチ:初めてです。こもり校長:そりゃ緊張するわ! ずーっと台本をいったりきたりしているから(笑)。モモチ:ド緊張です。ナオ・ミユキ:(笑)。ナオ:次は、今回来られなかった3人も一緒に6人で!ミユキ:アイカとハナエとレオナも……。こもり校長:一緒はないよ。次はその3人で。ミユキ:えーっ! じゃあ、3人が来たあとにもう1回来たい!こもり校長:いいよ! 3人の次は全員で来なよ。豆柴の大群:おー!こもり校長:俺、今日は(全員に会えるのを)楽しみにしてたのに!ミユキ:焦らしちゃって……(笑)。こもり校長:わかる! たしかに、「次も会えるんだな」って思っちゃったよ(笑)。豆柴の大群は、2月22日(水)にメジャー3rdアルバム『MAMEQUEST』リリース。4月30日からは、神奈川県・YOKOHAMA Bay Hall公演を皮切りに、クロちゃんがアドバイザーをつとめる後輩アイドル・都内某所と全国14都市をまわるツーマンTOUR『MONSTERS TOUR』を開催。詳細はオフィシャルサイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/