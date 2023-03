豆柴の大群「新鮮に聴けるんじゃないかな」新メンバー加入後のニューアルバム『MAMEQUEST』で“初めて出す声”に挑戦

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月8日(水)の放送は、豆柴の大群のナオ・オブ・ナオさんとミユキエンジェルさん、モモチ・ンゲールさんがゲスト出演。2月22日(水)にリリースしたメジャー3rdアルバム『MAMEQUEST』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)の質問に答えました。豆柴の大群は、2020年4月から2022年9月まで番組内のコーナー「豆柴LOCKS!」を担当。2020年4月にパーソナリティに就任したこもり校長とは“同期”です。昨年12月にカエデフェニックスさんが脱退、新メンバーのモモチ・ンゲールさんとレオナエンパイアさん加入後は初登場です。こもり校長:メジャーサードアルバム『MAMEQUEST』のリリースおめでとう!豆柴の大群:ありがとうございます!こもり校長:新生・豆柴の大群の初めてのアルバムということだけど、リリースした心境とか周りからの声とかはどうですか?豆柴の大群:………………。ミユキ:あぁっ、ミユキ?こもり校長:ミユキかはわからないけど……。ミユキ:モモチとナオがすっごいこっち見てた(笑)。こもり校長:「ミユキだよ」の目線してたけど……(笑)。ラジオなんでしゃべってください!ミユキ:(笑)。この『MAMEQUEST』は、新生豆柴になってからの初めてのアルバムということでめちゃくちゃ豪華なんです。いろんな曲が入っていて、楽しめるアルバムになっていると思います。こもり校長:振り幅がすごいというかね。5人でやっていたときの豆柴もどんどんキャラクターがついて固まりつつあったけど、もう1歩進みますとなったときに、それを壊していく感じというか。一度ジャンルレスにする感じがして、俺もいいなと思いました。ミユキ:はい……!こもり校長:『MAMEQUEST』には、どういう意味が込められているんですか?ミユキ:アルバムの中で冒険する感じで、曲それぞれに……なんかね、あるの。ナオ:コンセプトがね。ミユキ:そう! オープニングとか、戦いとか、クリアとか、死とか……再生、回復、魔法とか、いろいろある感じです……なんで私が、めっちゃしゃべっているんだろう?ナオ・モモチ:ありがとうございまーす!全員:(笑)。こもり校長:楽曲提供も豪華ですね。モモチ:そうなんですよ~。ナオ:いろんなアーティストさんだったり、いろんな方に楽曲を手がけていただいて。いままでの豆柴の大群ではみられなかった楽曲だったり、声だったりして……オリジナルメンバーは3年以上活動していますけど、初めて出す声とかもあって。みんなも、新鮮に聴けるんじゃないかなと思います。こもり校長:(モモチ・)ンゲールは、初めてのレコーディングでしょ?モモチ:そうなんです。初めてで、独特なリズムの取り方をして笑われちゃったりして……(笑)。ミユキ:あのね、人差し指を出してニョキニョキと(曲げて)お辞儀をさせてリズムをとるの。ナオ:しかも、絶妙にとれてないっていうね(笑)。難しいからね。モモチ:(笑)。(レコーディングでは)ナオさんはうまいってわかっていたんですけど……ミユキ節ってすごいじゃないですか? あれを生で聴けて……。ミユキ:ナニナニ!?モモチ:ナオさんはストレートな歌い方だから、最初に歌ってみんなのベースになるんですけど、ゼロの状態からのミユキ節はすごいですね。自分がやってみて、初めてそのアレンジのすごさがわかりました。――ここで、「MUST GO」オンエアこもり校長:(楽曲を聴いて)いいね! デビュー曲とはまた違う勢いがあって、洗練された覚悟もあって。3年やって新体制を迎えるという意気込みも感じました。豆柴の大群:……………。こもり校長:……全員帰った?豆柴の大群:いるいる! ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/