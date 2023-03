Galileo Galileiのニューアルバム「Bee and The Whales」が5月31日にリリースされる。

彼らにとって2016年発表の「Sea and The Darkness」以来、およそ7年ぶりのオリジナルアルバムとなる「Bee and The Whales」。本作には過剰なプロデュースを行わず、自然発生的に生み出されたジャンルレスな14曲が収められる予定で、各収録曲の詳細は後日アナウンスされる。

また5月からスタートするライブツアー「Galileo Galilei “Bee and The Whales” Tour 2023」の追加公演が、6月6日に東京・Zepp DiverCity(TOKYO)にて行われることも決定。オフィシャルファンクラブ「GG Friends」では会員を対象に、3月12日23:59までチケットの先行予約を受け付けている。

Galileo Galilei “Bee and The Whales” Tour 2023

2023年5月31日(水)北海道 Zepp Sapporo

2023年6月6日(火)東京都 Zepp DiverCity(TOKYO)(追加公演)

2023年6月8日(木)愛知県 Zepp Nagoya

2023年6月9日(金)大阪府 Zepp Namba(OSAKA)

2023年6月21日(水)福岡県 Zepp Fukuoka

2023年6月24日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)