MAN WITH A MISSIONが5月にアメリカツアーを開催する。

MAN WITH A MISSIONは昨日3月8日に東京・Zepp Haneda(TOKYO)を皮切りにワールドツアー「MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~」をスタートさせた。その一環として行われるアメリカツアーの日程や開催都市、チケット情報は3月15日にアナウンスされる。

MAN WITH A MISSION World Tour 2023 ~WOLVES ON PARADE~JAPAN TOUR

LIVE HOUSE MISSION

2023年3月8日(水)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2023年3月14日(火)茨城県 つくばPARKDINER

2023年3月17日(金)熊本県 熊本B.9 V1

2023年3月19日(日)大分県 DRUM Be-0

2023年3月21日(火・祝)山口県 周南RISING HALL

2023年3月24日(金)岡山県 CRAZYMAMA KINGDOM

2023年3月26日(日)愛媛県 W studio RED

2023年3月29日(水)静岡県 LIVE ROXY SHIZUOKA

2023年4月5日(水)秋田県 Club SWINDLE

2023年4月7日(金)石川県 金沢EIGHT HALL

2023年4月11日(火)岐阜県 岐阜club-G

2023年4月13日(木)滋賀県 滋賀U★STONE

2023年4月20日(木)北海道 Zepp Sapporo

2023年4月22日(土)北海道 小樽GOLD STONE

2023年4月24日(月)北海道 帯広MEGA STONE

2023年4月29日(土)沖縄県 ミュージックタウン音市場

2023年4月30日(日)沖縄県 桜坂セントラル

US TOUR

5月開催

EU TOUR

2023年6月11日(日)チェコ ROCK FOR PEOPLE

2023年6月30日(金)スペイン RESURRECTION FEST ESTRELLA GALICIA 2023

HALL MISSION

2023年7月12日(水)新潟県 新潟県民会館

2023年7月17日(月・祝)高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール

2023年7月19日(水)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール)

2023年7月25日(火)長野県 ホクト文化ホール

2023年7月26日(水)栃木県 栃木県総合文化センター

2023年8月5日(土)鹿児島県 宝山ホール

2023年8月7日(月)福岡県 福岡サンパレスホテル&ホール

2023年8月11日(金・祝)神奈川県 パシフィコ横浜 国立大ホール

2023年8月13日(日)山形県 やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)

2023年8月14日(月)宮城県 仙台サンプラザホール

2023年8月18日(金)北海道 旭川市民文化会館

2023年8月19日(土)北海道 苫小牧市民会館

2023年8月22日(火)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2023年8月23日(水)広島県 広島文化学園HBGホール

2023年8月30日(水)群馬県 高崎芸術劇場

2023年9月1日(金)山口県 下関市民会館

2023年9月3日(日)鳥取県 米子コンベンションセンター BiG SHiP