岸本斉史・池本幹雄原作によるTVアニメ「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」第2部の制作が決定した。

3月26日放送の第293話で第1部の最終回を迎える「BORUTO-ボルト-」。第2部の詳細は続報を待とう。なお7月には、アニメ「NARUTO」のセレクション放送および放送開始20周年を記念した完全新作アニメの放送も予定している。

加えて9月2日、3日に千葉・幕張メッセで開催される音楽ライブイベント「NARUTO THE LIVE」の出演アーティスト第2弾が発表に。9月2日にハンブレッダーズ、9月3日にAnlyがそれぞれ出演する。ハンブレッダーズのムツムロ、Anlyからはコメントが到着。なおチケットの第1次先行抽選の申し込みが、本日3月9日にスタート。チケットぴあ、イープラス、CNプレイガイド、ローソンチケットでは、3月31日23時59分まで受け付けている。

ムツムロ(ハンブレッダーズ)コメント

ハンブレッダーズのムツムロです。10歳の頃、初めてのカラオケで「NARUTO」の曲を入れてみるも、歌の「2番」の歌詞を知らず、かなり焦った思い出があります。みんなも「2番」の予習をしっかりしてからライブに来ると、より楽しいと思います!

Anlyコメント

Anlyです。「NARUTO THE LIVE」9月3日(日)公演に出演させていただきます。

「NARUTO-ナルト- 疾風伝」の最後のOPテーマ曲として、「カラノココロ」を書き下ろして歌わせていただきました。私にとって大きな力を与えてくれる曲ですし、沢山の方に知ってもらうきっかけにもなりましたので、「カラノココロ」と、さらに「BORUTO-ボルト- NARUTO NEXT GENERATIONS」のEDテーマ曲「VOLTAGE」も歌わせて頂きたいなと思います。

ライブに参加できること、そして歴代の先輩方の大好きな楽曲を皆さんと聞けることがとても楽しみですので、会場で一緒に盛り上がれたらと思っています。

では、「NARUTO THE LIVE」でお会いしましょう!

