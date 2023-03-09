『A.O.Z RE-BOOT ガンダム・インレ-くろうさぎのみた夢-』より、水中戦用Ｇパーツ「アクア・ハンブラビII」がHGシリーズで商品化。「HG 1/144 アクア・ハンブラビII (A.O.Z RE-BOOT版)」(3,080円/税込)として、プレミアムバンダイで2023年3月9日18時から予約受付がスタートする。

「HG 1/144 アクア・ハンブラビII (A.O.Z RE-BOOT版)」は、サブアームユニットやドラムフレームが付属し、水中戦を支える支援ＭＡ「アクア・ハンブラビＩＩ」を徹底再現。成形色の異なる「HG 1/144 アクア・ハンブラビII ティターンズ仕様 (A.O.Z RE-BOOT版)（別売り）」と同じランナー形状で商品化を実現した。

アクア・ハンブラビIIの中核を成すドラムフレームは、各ユニットへの接続位置を変更できる構造を採用。ジョイントの可動域が向上したことで、各MSに対応したユニット位置への配置を実現。ハンド・アンカーはクローが可動。基部前方に展開し、リード線を用いて射出状態を再現できる。

別売りの「HG 1/144 ガンダムTR-6［ウーンドウォート］サイコブレードカスタム （A.O.Z RE-BOOT版）（プレミアムバンダイ販売アイテム）」と組み合わせることで、「ガンダムTR-6［アクア・ウーンドウォート］」を再現できる。

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