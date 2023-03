ちゃんみな、デビュー日に新曲「You Just Walked In My Life」サプライズ配信

ちゃんみなが3月8日(水)に、新曲「You Just Walked In My Life」をサプライズリリースした。

3月8日は、ちゃんみなが1stフルアルバム『未成年』をリリースしたメジャー・デビュー日。そんなアニバーサリーな日にリリースした本楽曲は、「Doctor」や「太陽」でタッグを組んでいるJIGGがプロデュースを担当。24歳の等身大のちゃんみなが伺える歌詞が描かれている。

また、同楽曲のMVも公開された。エアリアルティシュー(つるした布をのぼり、その布を使ってパフォーマンスを行う空中演技)を初披露しており、G2 YUKI TSUJIMOTO氏を監督に迎え、今までのミュージック・ビデオとは違ったちゃんみなをみることができる内容となっている。

【動画を見る】「You Just Walked In My Life」MV

なお、ちゃんみなは今月3月21日(祝・火)に自身最大規模である横浜アリーナで「AREA OF DIAMOND」を開催する。

<リリース情報>

ちゃんみな

デジタルシングル「You Just Walked In My Life」

デジタルリリース日:2023年3月8日(水)

配信リンク:https://chanmina.lnk.to/youjustwalkedinmylife

<ライブ情報>

「AREA OF DIAMOND」

2023年3月21日(火・祝)横浜アリーナ

開場 17:00 / 開演 18:00

https://chanmina.com/feature/area_of_diamond

ちゃんみな Official Site:https://chanmina.com/