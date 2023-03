フランスのファンから愛のメールが到着！ フランスにまつわるクイズでSCANDAL大苦戦!?

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月6日(月)の配信では、フランスのSCANDALファンから寄せられたメッセージを紹介。それにちなんで「フランスの赤ちゃんの名前」に関するクイズで、メンバーたちが盛り上がりました。HARUNA:今週は「なるほど!ザ・キャッチアップ」第8回目をお届けします! 世界のニュースやお国柄をクイズでお届け! 世界中にファンがいるSCANDALらしいコーナーです。TOMOMI:好きです、このコーナー。HARUNA:なんと、約1年ぶりらしいです……。TOMOMI:そんな前に感じひんけどなあ?RINA:めっちゃ(間が)あいたねHARUNA:海外にお住まいのファンの方からのメールをもとに、送ってくれた方の国にまつわるクイズをスタッフが考えて、メンバーに出題していきます。これまでにエストニア、マレーシア、アルゼンチン、イタリア、ロシア、アメリカ、オーストラリア、フィリピン、ルイジアナ(アメリカ)、台湾、インド、インドネシアからのメールをもとにクイズをお届けしてきました。RINA:あらためて挙げてみると、すごいな!HARUNA:すごいよ。各国から「SCANDAL Catch up」にメールが来てるってことだからね、グローバルな番組です。MAMI:ありがたいね!HARUNA:さて、今回はどこの国のクイズなんでしょうか? それでは、まずはメールの紹介から。新しい国のクイズです!<リスナーからのメール・六ペニーさん(原文ママ)>みなさん、こんにちは !みなさん、げんきですか? さむいから、暖かい着こなしをしてね。俺はフランス人だから、わるい日本語ゆるしてね?(アルバム『MIRROR』のワールドツアーで)パリのライブに行ったから、本当に最強の夜だった!でもさ、きみたちのおかげで目的を見つけた。いつか、俺はきみのすきなおんがくをつくるって。今年も楽しみ !今年もSCANDALを心から応援していきます。フランスのファンからのメールに「ありがとう~!」と大感激のメンバーたち。HARUNAは「パリのライブに来てくれたんだね! うれしいなぁ」とコメントします。さて、今回はメールを送ってくれた六ペニーさんの暮らすフランスに関するクイズを出題。<問題>パリ市が昨年の出生届を元に、2022年の「赤ちゃんの名前人気ランキング」を発表しました。男の子の名前ランキングは、4位がルイ、3位がラファエル、2位がアダムとなりました。さて、1位は何でしょう?TOMOMI:いやいや、ちょっと待ってよ、むずいって!RINA:でも、いい問題やな。スタッフ:もちろんヒントがあります。HARUNA:うんうん、ヒントいいね。RINA:ありがたい。<ヒント>女の子の人気の名前ランキングは、4位がジャンヌ、3位がエマ、2位がルイーズ、1位がアルマです。TOMOMI:いやいや、ヒントになってないって!MAMI:メンズの4位からもう1回言って。HARUNA:4位がルイ、3位がラファエル、2位がアダム。ここでTOMOMIが「うーん、イブ!」と答えたものの、不正解という結果に。RINA:なんやろうねえ……。MAMI:パリか……。RINA:ヨーロッパ公演のときのスタッフの名前って、何やったかなあ……?TOMOMI:マシュー!HARUNA:ジョージ!「マシュー」も「ジョージ」も不正解。RINAは「何がフランス人の名前で王道なのかがわからんよな……」と悩みます。ここでスタッフから、さらにヒントが。<ヒント>人気ランキング10位の名前は「レオン」。TOMOMI:レオン……。MAMI:え、これがヒントなの!? えーっと、マイク!(※不正解)RINA:なんかアメリカンになっちゃうんだよねえ……。スタッフ:ちなみに9位が「ガスパール」です。TOMOMI:じゃあ、ノエル! リアム!(※両方とも不正解)HARUNA:それは(イギリスのロックバンド・オアシスの)ギャラガー兄弟やん。MAMI:オアシスやないかい!TOMOMI:少しでもヨーロッパっぽい名前っていうか……。まあイギリスの人たちやねんけど。スタッフ:ちなみに8位が「ノア」です。TOMOMI:ノアかあ……って、さっきからヒントになってないねんって!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056