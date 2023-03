櫻坂46、ヒゲダン、back number…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週の第1位は？（3月4日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN(カウントダウン ジャパン)」(毎週土曜13:00~13:55)。JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月4日(土)付)を発表しました。初登場! 先日、日本武道館で最終公演を迎えた全国ツアー「Today is your Trigger」の1曲目がこの曲でした!初登場! ハロー!プロジェクトに所属する12人組アイドルグループ。メジャーデビュー6周年記念日の2月22日(水)にリリースされたシングルです!先週の4位から4ランクダウン↓ ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」(TBS系)の主題歌で、脚本を手がける北川悦吏子(きたがわ・えりこ)さんが選曲したヨルシカのプレイリストが、サブスクで公開中です。先週の13位から6ランクアップ↑ 2月16日(木)に結成10周年を記念したライブツアー「Official髭男dism SHOCKING NUTS TOUR」が、日本武道館でファイナルを迎えました。先週の7位から1ランクアップ↑ 3月3日(金)から上映が開始した「映画ドラえもん のび太と空の理想郷(ユートピア)」では、永瀬廉(ながせ・れん)さんがソーニャ役で声優に初挑戦しています。初登場! 現在、5年ぶりの全国ツアー「EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2023〜Twilight Cinema〜」を開催中!ランキング圏外から再登場↑ 2月22日(水)にリリースされた通算12枚目のニューシングル。ドラマ「夕暮れに、手をつなぐ」のエンディング曲です。3週連続の第3位! あと2話で最終回を迎えるドラマ「星降る夜に」(テレビ朝日系)の主題歌。ドラマの脚本や企画書を読んで、登場人物たちすべての関係性を考えたうえで歌詞を作り込んでいったそうです。先週の14位から大きくランクアップ↑ NHK連続テレビ小説「舞いあがれ!」の主題歌で、ドラマは今月31日(金)に最終回を迎えます。そして、今週の第1位は……?2週連続の第1位! 4日(土)と5日(日)に、神奈川・ぴあアリーナMMでおこなわれた「櫻坂46三期生『おもてなし会』」にて、4万5014通の応募のなかから選ばれた三期生メンバー11人が初ステージに立ちました!――番組ではほかにも、ゲストパートにDEEN池森秀一さんが登場! 3月8日(水)リリースのアルバム『DEEN The Best DX ~Basic to Respect~』の話などを伺いました。<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/