GENERATIONS 初ドームの年は「バリきつかった」中務裕太と小森隼が語るこれまでの10年とこれからの10年

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月7日(火)の放送は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、デビュー10周年を迎えた心境とこれからの10年を語りました。こもり校長:GENERATIONS先生は、デビュー10周年なんですよね。中務:そうです! ありがとうございます! 今日はアルバムの店着日ですよ!こもり校長:明日(3月8日に)、ニューアルバム『Ⅹ』リリースということで!中務:『Ⅹ(テン)』ならぬ、"店"着日です!こもり校長:ありがとうございます……(笑)。10周年を振り返ってどうですか?中務:長かったですね……年によりますけど。「この年は長かったな」とか「この年は一瞬やったな」とか。こもり校長:どの年が長かったですか?中務:えっと……コロナ禍っすね。こもり校長:2020年から2023年ですね。中務:うん。初アリーナと初ドームの年は一瞬でしたね。こもり校長:(ドームツアー開催の)2018年、19年……。中務:コロナ禍はマジで長かった。こもり校長:まぁ、たしかに長かった。止まってた感じもするしね。でも俺は、18年の初ドームの年が意外と長かったかも。しんどかったじゃん?中務:(笑)。まぁ、しんどかったよ。バリきつかったよ。こもり校長:(笑)。初めてのドームツアーで右も左もわからないなか、メンバーも過渡期というか分岐点というか。みんな各々にやりたいことがあったりして、ひとつにまとまるのが難しかった時期だった気がするな。中務:うん、大変やったな。こもり校長:振り返るとしみじみしますね。中務:多くは語りませんけど……大変やったね。こもり校長:お? 濁しますね(笑)。中務:いつか話したいですね。2人:(笑)。こもり校長:中務先生は、この先の10年はどうなっていくと思いますか? (1993年生まれで)もう30代に入っているわけじゃないですか。40代に向けての10年は?中務:40(歳)で引退しようかなと考えているんですよ、実は。こもり校長:マジで言っているの? 40? ジャストで!?中務:はい。40ジャストで。こもり校長:ええっ。あと10年?中務:うん。こもり校長:俺、初聞きかも。なんで?中務:いや、なんか……なんやろ。40ぐらいで限界くるんちゃうかなと感じてる(笑)。こもり校長:体力的に?中務:体力が一番でかいかも。こもり校長:自分が長年やってきているダンスの感覚だと、フルでキレキレでいけるのがあと10年ってこと?中務:あと10年かなって。最近マジで老いを感じてきているから。引退しても、ダンスは続けますけどね。EXILEのÜSAさんみたいな活動もしてみたいと思いますし、裏方もやってみたいね。こもり校長:やってみたいプロデュース業とかあるんですか?中務:EXILEのTETSUYAさんとEXPGをやらせてもらっているんですけど、生徒のみんなの夢を応援したいんで……女の子のグループとかやってみたいと思っているんですけど。こもり校長:EXPGというのはLDHさんがやっているダンスボーカル育成学校ですね。中務:はい。育成系をやってみたいと思っています。こもり校長:へぇ~意外!中務:ちょこちょこ動いてもいるので、近々何か言えたらな、という感じです。こもり校長:楽しみにしています。GENERATIONSは、3月11日(土)に開催される番組イベント『SCHOOL OF LOCK! 春の文化祭 キズナ祭 2023 supported by Yamaha』に、KANA-BOON、マルシィとともに出演します。