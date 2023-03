GENERATIONS中務＆小森「10周年を迎えても初挑戦できることがある」ニューアルバム『Ⅹ』で初歌唱

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月7日(火)の放送は、GENERATIONS from EXILE TRIBEの中務裕太さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、3月8日(水)リリースのニューアルバム『Ⅹ』について、番組でオンエアされた楽曲の制作エピソードを語りました。こもり校長:今夜のSCHOOL OF LOCK! は、この方たちとお届けしていきます!中務:生徒のみなさん、こんばんは! GENERATIONSの中務裕太です!小森:GENERATIONSの小森隼です!こもり校長:GENERATIONS先生! 来校―!(※以下は「こもり校長」で統一します)こもり校長:(オンエア後)早速1曲流れましたが、これはどういった曲なんですか?中務:「PARTY7 ~GENEjaNIGHT」という、GENERATIONSのメンバーを紹介する曲です。こもり校長:まさか、これが全国のラジオで流れる日が来るとは……!中務:まずいねー!こもり校長:まずくは別にない(笑)。中務:ないか(笑)。こもり校長:でも、ライブとかでしか披露してこなかったから、我々としても感慨深いね。こもり校長:アルバムには、いろんな曲が入っていますよね?中務:いっぱい入っています。こもり校長:この『Ⅹ』は、何度もメンバーで打ち合わせをして……デモ曲も、去年の夏ぐらいから集めていたんじゃない?中務:下手したらもっと前かも。温めに温めまくった、ホカホカのアルバムです。こもり校長:デビュー10周年のメモリアルアルバムなので、今の僕たちにしかできないことをやりましょうということで……デモを集めている最中に、僕らってバラエティーのイメージもあると思うんで企画っぽいこともやりたいよね、みたいなことを話していて……。中務:うん。こもり校長:デモ曲を聴いていて、「この曲を7人で歌ったらおもしろいんじゃない?」みたいな。アルバムにこういう1曲が入るとパンチにもなるし今のジェネっぽいよね、という話で「PICTURE PERFECT」という曲が……。中務:おー!こもり校長:僕と裕太くんは、初レコーディング、初歌唱でしたね。中務:ヤバかったな。あんな短いパートで、けっこう時間かかったからな。こもり校長:あはは!(笑)。歌うという話を聞いたときは、どう思ったんですか?中務:「ちょっと恥ずかしいな……」という感じですね。隼さんもじゃないですか?こもり校長:俺は……ノリノリだったよ。中務:めちゃめちゃ緊張してたやん! けっこう苦戦しましたからね~。こもり校長:でも、10周年を迎えても初挑戦できることがあるんだから、聴いてくれるみんなも「今からでも遅いことはない」ということを、ポップに表現できたと思います。こもり校長:(「PICTURE PERFECT」オンエア後)なんと! これ、初解禁ですよね。中務:しれっと初解禁しましたね(笑)。こもり校長:だから、ついに俺たちの歌声が全国に……。中務:流れてしまった。こもり校長・中務:恥ずかしい……。2人:(笑)。中務:恥ずっ! マジで恥ずかしいわ(笑)。こもり校長:でも、2人とも自分のパートがきたら歌ってましたよね。中務:恥ずかしいから、かき消そうとして歌ってましたね(笑)。こもり校長:この曲もしれっと初解禁なんですけど……(笑)。アルバムの最後に入っている、ボーカルの数原(龍友)先生が作詞した曲です。中務:ボーカルのハモリが多くていいですよね。こもり校長:うん。GENERATIONSの今後を、これから先を見据えた、未来へ向けた僕たちからの自分たちへの手紙ですね。中務:そうですね。この日の放送では、ニューアルバム『Ⅹ』から今回紹介した楽曲以外に、「新しい世界」「Unchained World」「My Turn feat. JP THE WAVY」「ワンダーラスト」「チカラノカギリ」がオンエアされました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/